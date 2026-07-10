Война 1598-й день. Во Львове толпа перевернула автомобиль ТЦК (это аналог военкомата). Одного из участников столкновений арестовали. Других заставили скандировать «Слава ТЦК!»

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Во Львове участники столкновений с сотрудниками территориального центра комплектования ( ) на камеру извинились перед военными. Видео опубликовали ветеран ВСУ Антон Петровский и заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук. Они завили, что провели с участниками беспорядков «воспитательные беседы».

В одном из роликов жители Львова, среди которых есть подростки, скандируют «Слава ТЦК!». Затем двое участников съемки просят прощения за свои действия. Один из них обещает пойти служить в ВСУ. Другой рассказывает, что он — военный в отпуске, и обещает вернуться на фронт.

Столкновения жителей города с военными произошли поздно вечером 8 июля в . Во время так называемых мобилизационных мероприятий толпа повредила и перевернула автомобиль местного ТЦК. Львовские издания сообщали, что прохожие заметили группу ТЦК, которая оповещает о мобилизации, и начали вмешиваться в работу военных. Перепалка переросла в столкновения. В соцсетях разошлись видео, как толпа окружает уже поврежденный автомобиль ТЦК и под крики «Позор!» переворачивает его.

По версии Львовского областного ТЦК, конфликт начался после проверки документов у жителя города 1996 года рождения, который с 12 июня находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Одна группа военных доставила мужчину в ТЦК. Еще несколько сотрудников центра заблокировала толпа, окружив служебную машину. Как утверждается, группа жителей Львова «вела себя агрессивно, нанесла существенный ущерб и, в конечном итоге, опрокинула служебный автомобиль».

Всего, по оценкам прокуратуры, в столкновениях участвовали около 200 человек. В результате столкновений пострадали двое военных. Возбуждены два уголовных дела — о препятствовании деятельности ВСУ и насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов. Один из участников беспорядков арестован. Это 23-летний Олег Гаврилов, который, по версии следствия, распылил газовый баллончик в сторону полицейского и ударил другого. На суде Гаврилов рассказал, что служит в звании солдата в 53-й отдельной механизированной бригаде, которую самовольно покинул в феврале этого года. По словам адвоката, при задержании его избили.

В центре комплектования также сообщили о начале служебного расследования. По его итогам должны оценить действия всех участников конфликта, в том числе военных и полицейских, которые находились на месте происшествия. Львовское издание «Захід» сообщало, что полицейские, прибывшие на место происшествия, в основном наблюдали за конфликтом и не препятствовали уничтожению военного автомобиля. Кроме того, в соцсетях разошлось видео, где один из военных бьет гражданского. В ТЦК заявили, что ролик вырван из контекста, и это могла быть самооборона. Издание «Страна» утверждало, что драка стала причиной беспорядков.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов одним из первых прокомментировал беспорядки во Львове на утро после случившегося. «Если вы сегодня срываете одежду и избиваете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет точно так же избивать и срывать одежду, но уже с вас», — заявил он, отметив, что ждет «справедливой реакции» правоохранительных органов.

В Минобороны Украины также осудили «нападение на военнослужащих», отметив, что единственным, кто получил выгоду из этой ситуации, стала Россия (видео из Львова, в том числе с извинениями, действительно разошлись по российским СМИ — как государственным, так и независимым). В ведомстве добавили, что мобилизация — «необходимая составляющая защиты Украины», но признали, что ее методы «требуют совершенствования».

О том, что Украине нужна реформа мобилизации, после случая во Львове заявил и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, нужно создать «прозрачные, понятные и справедливые правила», которые будут в равной мере защищать и государственные интересы, и права человека.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на беспорядке во Львове спустя сутки. «Это очень плохой случай и очень плохое отношение к людям в военной форме, и так быть не должно», — сказал он, добавив, что ситуацией занимаются профильные ведомства.

Жители Украины на фоне затяжных боевых действий и продолжающейся мобилизации в стране давно жалуются на незаконные действия сотрудников ТЦК и так называемую бусификацию — когда мужчин призывного возраста незаконно задерживают на улицах и насильно сажают в микроавтобусы («бусики»). В 2025 году, сообщал украинский омбудсмен, на действия сотрудников ТЦК подали более шести тысяч жалоб.

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Война в фотографиях. Дружковка, Донецкая область

Военные 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр» отправляются на боевое задание на линии фронта у города Дружковка Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Iryna Rybakova / The 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade / AFP / Scanpix / LETA

Военнослужащие 49-го отдельного штурмового батальона ВСУ «Карпатская Сечь» пытаются вычислить российские беспилотники Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA Украинские военнослужащие едут на беспилотных транспортных средствах Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Столб дыма над Дружковкой после российского удара Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Военный из 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр» следует за наземным беспилотником во время эвакуации раненого жителя города Iryna Rybakova / The 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Внимание. В этом письме есть мат.

Ольга (Лондон). […] К пятому году войны не осталось никаких слов для описания чувств. Боль, усталость, безнадежность, беспокойство каждый день, хочется орать, как «заебало»», потому что словом «надоело» можно описать один и тот же суп четыре дня подряд, — но не тот страх и ужас, который происходит.

Раньше были переживания за родственников и вообще всех людей в Украине, а теперь еще и за близких в России, потому что дроны летят, связываться все сложнее, а из-за «проблем» с бензином кто-то может не доехать в больницу.

А вообще, у меня идея есть. Если есть в стране один, который в интернет не выходит, так давайте мы ему скажем, что и Сумы захватили, и Украина сама к России хочет присоединиться. Будет сидеть там у себя в бункере и читать газеты, изданные в одном экземпляре, как . А мы расхлебывать всю эту беду начнем — все равно проверить не сможет.

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