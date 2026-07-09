Установка Patriot на боевом дежурстве в Украине Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

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Украина

Президент Украины Владимир Зеленский накануне в ходе саммита НАТО в Анкаре встретился с президентом США Дональдом Трампом.

В Киеве встречу Трампа и Зеленского характеризовали положительно. Замглавы офиса президента Сергей Кислица заявил, что «это была одна из лучших, если не лучшая встреча». Трамп обещал после ее завершения позвонить президенту РФ Владимиру Путину — однако так и не сделал этого.

Главным итогом встречи стало заявление Трампа, что он даст Украине лицензию на производство ракет для комплексов Patriot. Это критически важные ракеты для украинской системы ПВО, в Киеве постоянно жалуются на их нехватку.

Особенно острой ситуация стала после начала войны в Иране — за несколько недель США и их ближневосточные союзники израсходовали сотни ракет Patriot, что истощило собственные запасы американцев и сократило возможности для поставок в Украину.

Как отмечает The Wall Street Journal, компания Lockheed Martin в прошлом году произвела в общей сложности 600 ракет для Patriot. В то же время, по оценкам украинской разведки, Россия сейчас производит 60-65 баллистических ракет «Искандер» в месяц.

Заявление Трампа о выдаче Украине лицензии для собственного производства ракет, по всей видимости, было спонтанным, пишет The New York Times. Сам президент США признал, что Белый дом пока не уведомил об этом ни одну американскую компанию, участвующую в производстве Patriot. Также неясно, знали ли об идее Трампа чиновники Госдепартамента — ведомства, отвечающего за выдачу лицензий.

В любом случае, как отмечает NYT, сам факт выдачи разрешения — это только первый шаг, после которого «начинается самое сложное». Ракеты для Patriot состоят из множества компонентов, которые часто производятся субподрядчиками, — чтобы организовать их сборку в Украине, необходимо надлежащим образом выстроить цепочки поставок.

Многие из этих компонентов крайне сложны в производстве — это топливные смеси для двигателей, сопла и воспламенители, а также системы самонаведения, направляющие ракету на цель. В самих США от одних и тех же субподрядчиков, производящих компоненты для ракет, зависят многие крупные оборонные подрядчики, и запуск производства Patriot в Украине может привести к конкуренции за дефицитные детали.

По мнению опрошенных NYT экспертов, переход от получения разрешения к серийному производству, вероятно, может занять несколько лет. Заявление Трампа прямо сейчас стоит в первую очередь рассматривать как политический сигнал о поддержке Украины со стороны США, а не как гарантию быстрого получения дополнительной военной помощи.

До сих пор США выдавали официальные лицензии на производство Patriot только Германии и Японии. Берлин получил такое разрешение в 2024 году — и при этом до сих пор ни одной ракеты не поступило в распоряжение немецких военных. Первые поставки ожидаются только в 2027 году.

Война в фотографиях. Вишневое, Киевская область

На фото ниже — город Вишневое в Киевской области на спутниковых снимках, сделанных 8 июля. За два дня до этого его атаковали российские военные, погибли девять человек. После удара, как сообщили власти, в городе началась «повторная детонация» и сильный пожар, в результате были повреждены или уничтожены более 300 домов на пяти улицах. Сотни человек были эвакуированы.

Что именно сдетонировало, неясно, президент Владимир Зеленский дал указание спецслужбам выяснить обстоятельства произошедшего. Официальных выводов пока нет. В Генштабе ВСУ лишь заявили, что объект, на котором начались повторные взрывы, «не относится к сфере управления и не подчиняется Вооруженным силам Украины». Военные напомнили о действующем распоряжении главкома ВСУ, запрещающим размещать склады боеприпасов рядом с гражданской застройкой.

Libkos / Getty Images

Libkos / Getty Images Libkos / Getty Images

Libkos / Getty Images

Libkos / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

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Анна (Москва). Чем сложнее будет моей маме — ура-патриотке с высшим телевизионным образованием — находить бензин, чтобы ездить на работу на машине, а не на автобусе; чем чаще будут звучать взрывы у нее под окном по ночам от ПВО или прилетов дронов; чем страшнее будет зима, в случае успешных атак Украины по энергетике — тем сильнее она будет ненавидеть Украину.

И тогда Путин, смотрящий на нее с календаря на стене в спальне будет еще правее, еще мудрее и дальновиднее.

Она не будет ждать заморозки вкладов, она сама пойдет отдавать свои скромные сбережения на нужды армии, потому что верит, что так правильно. Она не будет ждать мобилизации, она сама отправит моего юного брата служить по контракту, потому что она верит, что так правильно, а он еще не вырастил критического мышление.

Я боюсь эскалации, я не вижу в ней надежды на то, что люди или Путин что-то там передумают. Этот локомотив уже мчится. И вот напротив него второй локомотив, оба начинают набирать скорость еще яростнее, но у них нет обочин, увернуться не получится. Они столкнутся в адском пламени, если не начнут сбавлять скорость прямо сейчас. Я мечтаю, что у кого-нибудь из машинистов хватит смелости дернуть стоп-кран.

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