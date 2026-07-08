Война 1596-й день. Украина усиливает атаки по российской инфраструктуре: под удар попал «Голубой поток»

Пожар на станции «Краснодарская» Exilenova+

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Россия

Украинские военные атаковали с помощью беспилотников компрессорную станцию «Краснодарская», которая входит в газопровод «Голубой поток».

Как сообщил сегодня утром «Газпром», атака произошла накануне вечером. Ее целью, считают в компании, был срыв «бесперебойных поставок российского газа в Турцию», однако перебоев в прокачке газа в итоге не произошло благодаря «оперативным мерам».

Украинские беспилотники с конца февраля атакуют инфраструктуру «Голубого потока» и «Турецкого потока» — единственных на данный момент действующих трубопроводов, по которым российский газ поступает в Турцию и в Европу. Ранее целями атак, в частности, становились компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья», к каким-либо последствиям они не приводили.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «очень опасными» атаки на объекты «критической международной энергосистемы» и выразил надежду, что Турция со своей стороны повлияет на Украину. «Мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое влияние, для того чтобы предостеречь киевский режим от таких действий», — сказал он.

В Турции накануне начался саммит НАТО, в нем в том числе участвует президент Украины Владимир Зеленский. Он, в частности, рассказал членам альянса о расширении географии атак украинских беспилотников, приведя в пример недавний удар по НПЗ в Омске. Президент Украины подчеркнул, что этот налет был не исключением, а прямым следствием развития программы украинских дальнобойных беспилотников.

Украина в последние дни значительно интенсифицировала атаки по российской энергетической инфраструктуре. Сегодня утром уже второй раз за две недели дроны атаковали диспетчерскую станцию «Черкассы» в Башкортостане. В СБУ заявили, что она представляет собой «один из ключевых объектов системы «Транснефть — Урал».

Глава Сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди («Мадяр») сегодня также заявил, что за трое прошедших суток дроны поразили в Азовском море в общей сложности 19 танкеров теневого флота РФ, которые пытались доставить топливо в Крым. Агентство Reuters, в свою очередь, сообщило, что в Черном море беспилотники сегодня атаковали танкер американской компании Сhevron, используемый для перевозок нефти ‌с терминала в Новороссийске.

Война глазами читателей «Медузы»

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Анонимная читательница (Россия). Я уже привыкла к войне, она превратилась в фон, а довоенное время уже кажется каким-то сном. Удары Украины по территории России приносят не ненависть и не торжество, а какое-то такое странное непонятное чувство удовлетворенной совести, что «вот теперь это чуть больше похоже на честную битву, а не избиение младенцев», что со временем нас будет все меньше и меньше в чем упрекнуть касательно того, что мы сидим тут в безопасности, жируем и не видим страданий соседей, «которые им же сами и учинили».

Это постепенно увеличивает уважение к Украине, что она способна себя защитить, но вместе с этим также и постепенно лишает ее некой незримой защиты из жалости к ней как к жертве, легализует ее не как безобидного соседа под боком, а как полноценного врага, которому уже не нужно сочувствовать и о котором не нужно переживать больше, чем о себе.

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