Война 1595-й день. В России скоро может начаться «взрывоопасный» банковский кризис, считает европейская разведка

Последствия российского удара по Киеву. 7 июля 2026 года Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

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Россия

Россия на фоне продолжения войны рискует столкнуться с серьезным банковским кризисом, считает неназванная европейская спецслужба в своем отчете, написанном для чиновников на фоне подготовки нового пакета санкций. С отчетом ознакомилось агентство Reuters.

В документе отмечается, что хотя в целом российская банковская система успешно выдержала ранее введенные санкции, ухудшение качества кредитных портфелей и высокая закредитованность населения создают «взрывоопасный» риск.

На фоне роста расходов на войну правительство все чаще полагается на банки для поддержки заемщиков — власти вынуждают кредитные организации выдавать льготные кредиты оборонным предприятиям, региональным проектам с госучастием и покупателям жилья.

«Ситуация создает иллюзию динамично развивающейся экономики, которая на самом деле скрывает взрывоопасное положение, спровоцировать которое может экономическое потрясение — например, масштабный пакет санкций против банков», — говорится в документе.

Вероятно, все больше таких долгов никогда не будут погашены, хотя властям пока удается маскировать уязвимость банков с помощью программ правительственной поддержки, говорят авторы отчета.

Долю потенциально проблемных корпоративных кредитов в отчете оценивают в 10%, а доля потенциально невозвратных розничных в некоторых банках достигают 15%.

Это расходится с публичными оценками Банка России, где весной заявляли, что лишь 4% кредитов — проблемные. Комментировать данные, полученные Reuters, российский регулятор отказался.

Еврокомиссия еще 9 июня анонсировала 21-й пакет санкций против России, в нем помимо прочего есть и ограничения для финансового сектора: запрет операций будет распространен еще на 31 российский банк, а также на ряд зарубежных кредитных организаций и криптовалютных платформ, которые, по данным ЕС, помогают России обходить ранее введенные санкции.

Первоначально планировалось, что новый пакет примут к середине июля, однако вчера «Европейская правда» со ссылкой на источники написала, что его утверждение может быть отложено до осени.

Война в фотографиях. Вишневое, Киевская область

Город Вишневое в нескольких километрах от Киева наряду с другими населенными пунктами региона в ночь на 6 июля подвергся массированной атаке российских военных. Погибли семь человек, еще 26 получили ранения. После удара в городе начался крупный пожар, а затем повторные детонации (по одной из версий, в городе были склады с военной продукцией), 600 жителей были эвакуированы. На фото, сделанных на следующий день, местные жители убирают последствия пожара.

Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

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Игорь (Украина). Я служу в ЗСУ. Поделюсь историей, которая случилась несколько недель назад. Я не могу о ней забыть, но и рассказать сослуживцам тоже не могу.

Мы выполняли боевое задание в серой зоне. Я вошел в один дом, прохожу вглубь, а там — молодой пацан с на руке, сидит в углу и обнимает кота. Смотрит на меня со слезами, трясется весь, рот открыт, но сказать ничего не может. Меня таким обычно не поразить, но тут я дрогнул. Задал пару вопросов. Его тоже звали Игорь, ему всего 20 лет (мой старший сын всего на год младше), на войне четыре месяца. Сам из детдома, только два пути — на войну или на зону. Его подразделение отступало с позиций, в спешке его бросили. Он просидел там два дня, жрал остатки пайки и что в доме нашел. Мне его стало жаль, чисто по-человечески. По заданию я должен был его ликвидировать или пленить, но я оставил его там. Дал сигарет, забрал кота и ушел, сказав, чтобы он не высовывался. Он сказал мне на прощание: «Берегите себя».

Много уже времени прошло с той встречи, а я не могу ее забыть. Я первый раз среди врагов увидел человека. Там сейчас снова идет бой, я не представляю как он выкарабкался, может, его уже убило. Надеюсь, что эта история покажет, что на войне еще остались люди, с обеих сторон.

П.С. Кот сейчас в порядке, в нашем подразделении, как сын полка.

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Война 1594-й день. Россия опять ударила по Киеву. Ракеты и дроны попали в жилые дома, более 10 погибших и десятки раненых. Под Петербургом поврежден порт. В Крыму — отключения света