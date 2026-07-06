Жилой многоквартирный дом в Киеве, частично разрушенный в результате российского удара. 6 июля 2026 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Россия в ночь на 6 июля нанесла новый массированный удар по Киеву. По словам президента Украины Владимира Зеленского, войска РФ запустили по городу 68 ракет и 351 ударный дрон. 7 июля в городе объявлен день траура.

Обновление. По последним данным властей Украины, в результате удара по Киеву погибли 13 человек, 56 человек ранены. Среди пострадавших есть дети.

Повреждения зафиксированы более чем в 10 районах города. Повреждены или разрушены около 30 жилых домов, сообщили в МВД Украины. Наиболее пострадал Подольский район. В одном из девятиэтажных домов района разрушены этажи с девятого по пятый. Спасатели ищут людей под завалами. «Украинская правда» пишет, что российская ракета попала прямо в дом.

В Киевской области под удар попали Бучанский, Вышгородский и Броварский районы, сообщили местные власти. Шесть человек погибли, более 20 ранены. Повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Глава области Николай Калашник заявил, что сложная ситуация после российской атаки в городе Вишневое Бучанского района. «Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов пребывание вблизи места поражения крайне опасно. Территория оцеплена полицией», — сообщил чиновник, не уточнив, о какой территории идет речь. Он призвал местных жителей оставаться в безопасных местах и не приближаться к зоне, где ведутся работы. Зеленский уточнил, что на месте ракетного удара возник пожар, жителей частного сектора эвакуируют.

«Наши воины показали сегодня хорошие результаты в сбивании дронов и крылатых ракет, но, к сожалению, не в отношении российской баллистики. И причина — именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков», — добавил лидер Украины. Он призвал США и Европу поставить Киеву больше ракет для систем ПВО «Пaтриот».

Помочь людям, пострадавшим от российских ударов по Киеву, можно через проект «Давайте», который запустили «Служба поддержки», «Медуза» и «Дождь». Это проект помощи мирным украинцам, пострадавшим из-за войны. Благодаря поддержке 11 000 человек уже собрано более 3 миллионов евро. Если вы живете не в России и не планируете туда ездить — подпишитесь на регулярные пожертвования в пользу «Давайте».

Минобороны России, в свою очередь, заявило, что войска РФ нанесли массированный удар по Украине и по Киеву в частности «в ответ на террористические атаки киевского режима на территории России». Ведомство утверждает, что целями удара стали предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса, а также военные аэродромы.

Минобороны РФ привело список целей в Киеве, которые, как утверждается, были поражены в ходе атаки:

предприятие «Киев-71» — по версии Минобороны РФ, оно среди прочего разрабатывает и производит разведывательные беспилотники и FPV-дроны;

завод «Буревестник» — производитель беспилотников большой и средней дальности, а также радиолокационной техники для ВСУ;

предприятие «Киев-79» — производитель и поставщик бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для техники ВСУ, а также боевых частей для ракет различного типа и беспилотников;

судостроительный завод (верфь) «Киев» — производитель артиллерийских катеров проекта 58155 «Гюрза-М» и безэкипажных катеров ударного типа;

приборостроительный завод «Киев-1» («Квант») — производитель систем управления огнем, комплексов оптико-электронного противодействия, средств навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе для ракет «Нептун».

В Киевской области войска РФ нанесли удары по заводу Жуляны (Жулянский машиностроительный завод «Визар»), который производит зенитные ракетные системы и беспилотники самолетного типа большой дальности, а также склад горюче-смазочных материалов Вишневое, где хранятся запасы бензина и дизеля для военных.

Власти Украины заявление Минобороны РФ не комментировали.

С начала июля это второй массированный удар России по Киеву. В результате удара в ночь на 2 июля погиб 31 человек, более 100 получили ранения. Повреждены более 20 жилых домов.

Предыдущий удар по Киеву

Россия нанесла по Киеву один из самых масштабных ударов за все время войны Разрушены жилые дома, погибли более 30 человек, ранены 100. Как это выглядит

Предыдущий удар по Киеву

Россия нанесла по Киеву один из самых масштабных ударов за все время войны Разрушены жилые дома, погибли более 30 человек, ранены 100. Как это выглядит

Россия и аннексированный Крым

Российские средства ПВО в ночь на 6 июля перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников над более чем России, аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря, заявило Минобороны РФ. Сколько всего дронов атаковали Россию, неизвестно — ведомство сообщает только о сбитых беспилотниках.

После атаки в Крыму произошли отключения электроэнергии. В сообщениях государственных информационных агентств и местных властей, назначенных РФ, масштаб разнится.

На горячей линии госпредприятия «Крымэнерго» сообщили «Интерфаксу», что отключения произошли на территории всего полуострова. В своем телеграм-канале компания заявила, что в регионе «введен режим временного ограничения электроснабжения». Отдельно местные власти сообщили об отключениях в Севастополе (к 8:00 электричество вернули почти по всему городу), а также на Южном берегу Крыма и в Симферополе.

Советник главы Крыма Олег Крючков в то же время утверждает, что без электроэнергии остались несколько районов Крыма. «Ссылаться на операторов дежурных линий и выносить в заголовки „В Крыму блэкаут“ точно не стоит. Для понимания: нас каждую ночь атакует враг, есть повреждения объектов энергоинфраструктуры. Идут восстановительные работы», — заявил он.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ со ссылкой на свидетельства очевидцев и данные NASA сообщил, что на территории электроподстанции ПС «Симферополь» произошел пожар.

В результате атаки украинских беспилотников на Крым погибла жительница Керчи, два человека ранены, сообщил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов.

В Ленинградской области, по предварительным данным местных властей, повреждены объекты инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк. Что это за объекты, не уточняется. Пострадавших нет.

В Ярославле украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «Ярославнефтеоргсинтез» («Славнефть-ЯНОС»), сообщают издание Astra и канал Exilenova+. Они ссылаются на фото и видео очевидцев. На изображениях виден дым, поднимающийся над городом.

Власти Ярославской области подтвердили, что регион атаковали украинские беспилотники. На несколько часов было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Два человека получили осколочные ранения.

Война в фотографиях

Фотографии последствий ударов по Киеву

Россия второй раз за неделю нанесла удар по Киеву Более 10 человек погибли, десятки ранены. Фотографии последствий атаки

Фотографии последствий ударов по Киеву

Россия второй раз за неделю нанесла удар по Киеву Более 10 человек погибли, десятки ранены. Фотографии последствий атаки

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Мария (Россия). Я сто раз писала эти письма и столько же раз стирала их. Каждый раз думаю, что не скажу ничего нового, что навалю херни, что мои переживания не страшнее любых чужих. И вот сажусь писать его в сто первый раз.

Свобода мысли и слова — фундаментальная ценность для меня. И вот уже четыре года я не могу сказать ничего. Во мне скопилось такое количество ненависти, злости, непонимания, отчаяния, что, кажется, меня вот-вот разорвет. Мне страшно ощущать, как внутри меня бурлит, кипит эта черная масса. Я хочу дать ей выход, я хочу выйти с плакатом, я хочу спеть песню, я хочу записать видео, просто встать перед Кремлем и заорать во всю глотку, собрать вокруг себя людей, но мне так страшно, господи, как же мне страшно потерять то, что осталось.

Я не знала, что человек в принципе способен испытывать такую дистиллированную ненависть, но теперь вижу это в себе, сталкиваясь с очередным призывом подписать контракт, или с человеком с буквой Z на одежде, или с тем, кто, несмотря на все происходящее, все еще хочет голосовать за едро. Вы не представляете, как я всех их ненавижу, и это пугает меня. Обсуждение происходящего с близкими схожих взглядов дает облегчение, но ненадолго. Я всегда была в оппозиции, ходила на митинги, рисовала плакаты, занималась агитацией, но сейчас я не могу делать ничего из этого. У меня словно бы отобрали возможность дышать. Сижу и думаю: как мы дошли до такого? Чего я не сделала, что могла бы сделать, чтобы избежать подобного? Чего не сделали мы? Недостаточно, недостаточно… Но самое ужасное — осознавать, что сейчас я не могу сделать практически ничего.

Я не хочу уезжать отсюда. Это мой дом, тут все мои близкие, это — то место, которое я строила годами, которое я всеми силами пыталась сделать лучше. И каждый раз, видя осуждающие высказывания в сторону тех, кто остался, я хочу сказать: я старалась. Я правда делала все, что могла. Но у меня отняли все, что было.

Я жду со страхом, нетерпением и трепетом, когда всему накопившемуся удастся выйти наружу. Этот день обязательно случится, и в этот раз я не позволю вновь отнять у меня свободу.

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