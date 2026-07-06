Война 1594-й день. Россия опять ударила по Киеву. Ракеты и дроны попали в жилые дома, более 10 погибших и десятки раненых. Под Петербургом поврежден порт. В Крыму — отключения света
«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.
Украина
Россия в ночь на 6 июля нанесла новый массированный удар по Киеву. По словам президента Украины Владимира Зеленского, войска РФ запустили по городу 68 ракет и 351 ударный дрон. 7 июля в городе объявлен день траура.
Обновление. По последним данным властей Украины, в результате удара по Киеву погибли 13 человек, 56 человек ранены. Среди пострадавших есть дети.
Повреждения зафиксированы более чем в 10 районах города. Повреждены или разрушены около 30 жилых домов, сообщили в МВД Украины. Наиболее пострадал Подольский район. В одном из девятиэтажных домов района разрушены этажи с девятого по пятый. Спасатели ищут людей под завалами. «Украинская правда» пишет, что российская ракета попала прямо в дом.
В Киевской области под удар попали Бучанский, Вышгородский и Броварский районы, сообщили местные власти. Шесть человек погибли, более 20 ранены. Повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Глава области Николай Калашник заявил, что сложная ситуация после российской атаки в городе Вишневое Бучанского района. «Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов пребывание вблизи места поражения крайне опасно. Территория оцеплена полицией», — сообщил чиновник, не уточнив, о какой территории идет речь. Он призвал местных жителей оставаться в безопасных местах и не приближаться к зоне, где ведутся работы. Зеленский уточнил, что на месте ракетного удара возник пожар, жителей частного сектора эвакуируют.
«Наши воины показали сегодня хорошие результаты в сбивании дронов и крылатых ракет, но, к сожалению, не в отношении российской баллистики. И причина — именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков», — добавил лидер Украины. Он призвал США и Европу поставить Киеву больше ракет для систем ПВО «Пaтриот».
Помочь людям, пострадавшим от российских ударов по Киеву, можно через проект «Давайте», который запустили «Служба поддержки», «Медуза» и «Дождь». Это проект помощи мирным украинцам, пострадавшим из-за войны. Благодаря поддержке 11 000 человек уже собрано более 3 миллионов евро. Если вы живете не в России и не планируете туда ездить — подпишитесь на регулярные пожертвования в пользу «Давайте».
Минобороны России, в свою очередь, заявило, что войска РФ нанесли массированный удар по Украине и по Киеву в частности «в ответ на террористические атаки киевского режима на территории России». Ведомство утверждает, что целями удара стали предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса, а также военные аэродромы.
Минобороны РФ привело список целей в Киеве, которые, как утверждается, были поражены в ходе атаки:
- предприятие «Киев-71» — по версии Минобороны РФ, оно среди прочего разрабатывает и производит разведывательные беспилотники и FPV-дроны;
- завод «Буревестник» — производитель беспилотников большой и средней дальности, а также радиолокационной техники для ВСУ;
- предприятие «Киев-79» — производитель и поставщик бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для техники ВСУ, а также боевых частей для ракет различного типа и беспилотников;
- судостроительный завод (верфь) «Киев» — производитель артиллерийских катеров проекта 58155 «Гюрза-М» и безэкипажных катеров ударного типа;
- приборостроительный завод «Киев-1» («Квант») — производитель систем управления огнем, комплексов оптико-электронного противодействия, средств навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе для ракет «Нептун».
В Киевской области войска РФ нанесли удары по заводу Жуляны (Жулянский машиностроительный завод «Визар»), который производит зенитные ракетные системы и беспилотники самолетного типа большой дальности, а также склад горюче-смазочных материалов Вишневое, где хранятся запасы бензина и дизеля для военных.
Власти Украины заявление Минобороны РФ не комментировали.
С начала июля это второй массированный удар России по Киеву. В результате удара в ночь на 2 июля погиб 31 человек, более 100 получили ранения. Повреждены более 20 жилых домов.
Россия и аннексированный Крым
Российские средства ПВО в ночь на 6 июля перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников над более чем 20 регионами России, аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря, заявило Минобороны РФ. Сколько всего дронов атаковали Россию, неизвестно — ведомство сообщает только о сбитых беспилотниках.
После атаки в Крыму произошли отключения электроэнергии. В сообщениях государственных информационных агентств и местных властей, назначенных РФ, масштаб разнится.
На горячей линии госпредприятия «Крымэнерго» сообщили «Интерфаксу», что отключения произошли на территории всего полуострова. В своем телеграм-канале компания заявила, что в регионе «введен режим временного ограничения электроснабжения». Отдельно местные власти сообщили об отключениях в Севастополе (к 8:00 электричество вернули почти по всему городу), а также на Южном берегу Крыма и в Симферополе.
Советник главы Крыма Олег Крючков в то же время утверждает, что без электроэнергии остались несколько районов Крыма. «Ссылаться на операторов дежурных линий и выносить в заголовки „В Крыму блэкаут“ точно не стоит. Для понимания: нас каждую ночь атакует враг, есть повреждения объектов энергоинфраструктуры. Идут восстановительные работы», — заявил он.
Украинский мониторинговый канал Exilenova+ со ссылкой на свидетельства очевидцев и данные NASA FIRMS сообщил, что на территории электроподстанции ПС «Симферополь» произошел пожар.
В результате атаки украинских беспилотников на Крым погибла жительница Керчи, два человека ранены, сообщил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов.
В Ленинградской области, по предварительным данным местных властей, повреждены объекты инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк. Что это за объекты, не уточняется. Пострадавших нет.
В Ярославле украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «Ярославнефтеоргсинтез» («Славнефть-ЯНОС»), сообщают издание Astra и канал Exilenova+. Они ссылаются на фото и видео очевидцев. На изображениях виден дым, поднимающийся над городом.
Власти Ярославской области подтвердили, что регион атаковали украинские беспилотники. На несколько часов было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Два человека получили осколочные ранения.
Война в фотографиях
Война глазами читателей «Медузы»
Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.
Мария (Россия). Я сто раз писала эти письма и столько же раз стирала их. Каждый раз думаю, что не скажу ничего нового, что навалю херни, что мои переживания не страшнее любых чужих. И вот сажусь писать его в сто первый раз.
Свобода мысли и слова — фундаментальная ценность для меня. И вот уже четыре года я не могу сказать ничего. Во мне скопилось такое количество ненависти, злости, непонимания, отчаяния, что, кажется, меня вот-вот разорвет. Мне страшно ощущать, как внутри меня бурлит, кипит эта черная масса. Я хочу дать ей выход, я хочу выйти с плакатом, я хочу спеть песню, я хочу записать видео, просто встать перед Кремлем и заорать во всю глотку, собрать вокруг себя людей, но мне так страшно, господи, как же мне страшно потерять то, что осталось.
Я не знала, что человек в принципе способен испытывать такую дистиллированную ненависть, но теперь вижу это в себе, сталкиваясь с очередным призывом подписать контракт, или с человеком с буквой Z на одежде, или с тем, кто, несмотря на все происходящее, все еще хочет голосовать за едро. Вы не представляете, как я всех их ненавижу, и это пугает меня. Обсуждение происходящего с близкими схожих взглядов дает облегчение, но ненадолго. Я всегда была в оппозиции, ходила на митинги, рисовала плакаты, занималась агитацией, но сейчас я не могу делать ничего из этого. У меня словно бы отобрали возможность дышать. Сижу и думаю: как мы дошли до такого? Чего я не сделала, что могла бы сделать, чтобы избежать подобного? Чего не сделали мы? Недостаточно, недостаточно… Но самое ужасное — осознавать, что сейчас я не могу сделать практически ничего.
Я не хочу уезжать отсюда. Это мой дом, тут все мои близкие, это — то место, которое я строила годами, которое я всеми силами пыталась сделать лучше. И каждый раз, видя осуждающие высказывания в сторону тех, кто остался, я хочу сказать: я старалась. Я правда делала все, что могла. Но у меня отняли все, что было.
Я жду со страхом, нетерпением и трепетом, когда всему накопившемуся удастся выйти наружу. Этот день обязательно случится, и в этот раз я не позволю вновь отнять у меня свободу.