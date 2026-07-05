Война 1593-й день. «Крымский рубильник в положении Off». ВСУ нанесли удары по электроподстанциям в Крыму. Евпатория осталась без электричества и воды
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Украина
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди заявил днем 5 июля, что украинские военные за прошедшие двое суток нанесли удары электроподстанциям на территории аннексированного Крыма и занятых войсками РФ территориях Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
«Минус 16 энергоузлов за 48 часов. Крымский рубильник в положении Off», — написал Бровди в своем фейсбуке.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ опубликовал список электроподстанций, по которым украинские военные успешно нанесли удары. В нем 10 электроподстанций на территории Крыма:
- ПС 330 кВ «Западно-Крымская», село Карьерное
- ПС 220 кВ «Бахчисарай», Бахчисарай
- ПС 110 кВ «Саки», Саки
- ПС 110 кВ «Трактовая», село Трактовое
- ПС 110 кВ «Нива», село Нива
- ПС 110 кВ «Зимино», село Зимино
- ПС 110 кВ «Ковыльное», село Ковыльное
- ПС 110 кВ «Степное», село Степное
- ПС 35 кВ «Яны Капу», Яны Капу (российские власти называют этот город Красноперекопск)
- ПС 35 кВ «Славянское», село Славянское
По словам Бровди, уничтожение российских систем ПВО, «логистический и топливный голод», а также вывод из строя электроподстанций и связи должны привести сначала к последовательной изоляции российских военных на полуострове, а затем — «к полному оттоку колонизаторов и коллаборационистов».
Назначенный Россией глава администрации Евпатории Виталий Оганесян утром воскресенье сообщил, что «электричества нет по всему городу, в большинстве районов также нет воды, трамваи не ходят». По его словам, работы по восстановлению электроснабжения ведутся, но сроки их завершения пока неизвестны.
Без электричества остался и расположенный недалеко от Евпатории город Саки. «Ситуация сложная, аварийные работы ведутся, сроки окончания работ не определены», — сообщила назначенная Россией глава администрации Саки Юлия Предыбайло. По ее словам, в городе на два часа включат генераторы на водонапорных и канализационных станциях, «чтобы обеспечить минимальный напор воды в сетях водоснабжения».
Причину перебоев в электроснабжении власти аннексированного Крыма публично не называют.
Отключения электричества в Крыму заметны на ночных спутниковых снимках, публикуемых NASA. «Медуза» изучила серию снимков за последнюю неделю, на них видно падение ночной освещенности Евпатории 2 и 3 июля (NASA использует время UTC), и его частичное восстановление 4 июля. Более свежих спутниковых данных на данный момент у NASA нет.
В Крыму уже несколько недель острый дефицит топлива, которое, в числе прочего, используется для генераторов. Поставки топлива на аннексированный полуостров затруднены из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия» — основному пути снабжения аннексированного полуострова.
Война в фотографиях
Евпатория, как и другие населенные пункты в аннексированном Крыму, за последние месяцы уже неоднократно сталкивались с отключениями электричества. Назначенные Россией власти объясняли перебои в подаче электричества «технологическими нарушениями». Фото, которые публикует «Медуза», были сделаны в оставшейся без света Евпатории 30 июня 2026 года.
Война глазами читателей «Медузы»
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Владимир (Екатеринбург). Недавно на билборде моего подъезда появилось объявление о найме на войну. Первая моя мысль как противника войны была содрать это объявление — тем более рядом камер у нас никаких нет.
Но потом я чуть подумал и пришел к выводу, что сейчас люди уходят на фронт относительно добровольно. А что будет, если наем упадет? Скорее всего, снова будет мобилизация и я снова, как в 2022-м, буду год мотаться по разным странам с семьей. Или, того хуже, не смогу выехать и попаду в тюрьму или под пытками подпишу контракт.
В общем, не стал я это объявление срывать. До сих пор не знаю, правильно ли я поступил и подумал. Скорее бы это все уже хоть как-то закончилось.