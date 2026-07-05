Война 1593-й день. «Крымский рубильник в положении Off». ВСУ нанесли удары по электроподстанциям в Крыму. Евпатория осталась без электричества и воды

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Украина

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди заявил днем 5 июля, что украинские военные за прошедшие двое суток нанесли удары электроподстанциям на территории аннексированного Крыма и занятых войсками РФ территориях Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

«Минус 16 энергоузлов за 48 часов. Крымский рубильник в положении Off», — написал Бровди в своем фейсбуке.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ опубликовал список электроподстанций, по которым украинские военные успешно нанесли удары. В нем 10 электроподстанций на территории Крыма:

ПС 330 кВ «Западно-Крымская», село Карьерное

ПС 220 кВ «Бахчисарай», Бахчисарай

ПС 110 кВ «Саки», Саки

ПС 110 кВ «Трактовая», село Трактовое

ПС 110 кВ «Нива», село Нива

ПС 110 кВ «Зимино», село Зимино

ПС 110 кВ «Ковыльное», село Ковыльное

ПС 110 кВ «Степное», село Степное

ПС 35 кВ «Яны Капу», Яны Капу (российские власти называют этот город Красноперекопск)

ПС 35 кВ «Славянское», село Славянское

По словам Бровди, уничтожение российских систем ПВО, «логистический и топливный голод», а также вывод из строя электроподстанций и связи должны привести сначала к последовательной изоляции российских военных на полуострове, а затем — «к полному оттоку колонизаторов и коллаборационистов».

Назначенный Россией глава администрации Евпатории Виталий Оганесян утром воскресенье сообщил, что «электричества нет по всему городу, в большинстве районов также нет воды, трамваи не ходят». По его словам, работы по восстановлению электроснабжения ведутся, но сроки их завершения пока неизвестны.

Без электричества остался и расположенный недалеко от Евпатории город Саки. «Ситуация сложная, аварийные работы ведутся, сроки окончания работ не определены», — сообщила назначенная Россией глава администрации Саки Юлия Предыбайло. По ее словам, в городе на два часа включат генераторы на водонапорных и канализационных станциях, «чтобы обеспечить минимальный напор воды в сетях водоснабжения».

Причину перебоев в электроснабжении власти аннексированного Крыма публично не называют.

Отключения электричества в Крыму заметны на ночных спутниковых снимках, публикуемых NASA. «Медуза» изучила серию снимков за последнюю неделю, на них видно падение ночной освещенности Евпатории 2 и 3 июля (NASA использует время UTC), и его частичное восстановление 4 июля. Более свежих спутниковых данных на данный момент у NASA нет.

В Крыму уже несколько недель острый дефицит топлива, которое, в числе прочего, используется для генераторов. Поставки топлива на аннексированный полуостров затруднены из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия» — основному пути снабжения аннексированного полуострова.

Что происходит в Крыму с топливом

«Ощущение, что мы живем на затерянном острове» Из-за атак ВСУ на трассу, ведущую в Крым, полуостров столкнулся с топливным кризисом. Жители часами стоят в очередях у АЗС, талонов на бензин не достать

Что происходит в Крыму с топливом

«Ощущение, что мы живем на затерянном острове» Из-за атак ВСУ на трассу, ведущую в Крым, полуостров столкнулся с топливным кризисом. Жители часами стоят в очередях у АЗС, талонов на бензин не достать

Война в фотографиях

Евпатория, как и другие населенные пункты в аннексированном Крыму, за последние месяцы уже неоднократно сталкивались с отключениями электричества. Назначенные Россией власти объясняли перебои в подаче электричества «технологическими нарушениями». Фото, которые публикует «Медуза», были сделаны в оставшейся без света Евпатории 30 июня 2026 года.

Alexey Pavlishak / Reuters / Scanpix / LETA

Alexey Pavlishak / Reuters / Scanpix / LETA

Alexey Pavlishak / Reuters / Scanpix / LETA

Alexey Pavlishak / Reuters / Scanpix / LETA

Alexey Pavlishak / Reuters / Scanpix / LETA

Евпатория, 5 июля 2026 года Exilenova+ Евпатория, 5 июля 2026 года Exilenova+

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Владимир (Екатеринбург). Недавно на билборде моего подъезда появилось объявление о найме на войну. Первая моя мысль как противника войны была содрать это объявление — тем более рядом камер у нас никаких нет.

Но потом я чуть подумал и пришел к выводу, что сейчас люди уходят на фронт относительно добровольно. А что будет, если наем упадет? Скорее всего, снова будет мобилизация и я снова, как в 2022-м, буду год мотаться по разным странам с семьей. Или, того хуже, не смогу выехать и попаду в тюрьму или под пытками подпишу контракт.

В общем, не стал я это объявление срывать. До сих пор не знаю, правильно ли я поступил и подумал. Скорее бы это все уже хоть как-то закончилось.

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