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Россия

Российские средства противовоздушной обороны за ночь 4 июля перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над , аннексированным Крымом, а также Азовским и Черным морями, сообщило Минобороны России. Сколько всего беспилотников атаковали Россию, неизвестно, военное ведомство отчитывается только о перехваченных дронах.

Петербург и Ленинградская область. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о масштабной атаке на город. Всего над городом и областью, по его словам, сбили 72 дрона, один из которых упал в Петергофе. Разрушений и пострадавших нет.

Петербургский нефтяной терминал после атаки украинских беспилотников Exilenova+ Exilenova+

Удар также пришелся по территории нефтяного терминала в Кировском районе Петербурга. Издания «Бумага» и Astra опубликовали фото и видео пожара на терминале, которые сделали петербуржцы.

Петербургский нефтяной терминал расположен в непосредственной близости от Большого порта Петербурга и используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом. 3 июня — в день открытия Петербургского международного экономического форума — на территории терминала уже был крупный пожар после атаки украинских беспилотников.

Astra отмечала, что 4 июля загорелся не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. По данным властей, «техногенные последствия» уже ликвидированы. Никто не ранен. «Бумага» пишет, что дым над терминалом больше не поднимается.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что обломки сбитых дронов упали в районе порта Высоцк. В нескольких районах региона повреждены частные дома. Одна местная жительница пострадала: ей оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку на Петербург. «Силы обороны Украины нанесли удар по портовой нефтяной инфраструктуре, приносящей доход для российской войны; также были нанесены удары по Кронштадту — важной военной цели. Расстояние от государственной границы Украины — более 850 километров», — заявил он в соцсетях.

Генштаб ВСУ добавил, что речь идет о пункте базирования «Кронштадт» Балтийского флота РФ. Ведомство утверждает, что на территории порта произошел пожар.

На фоне украинской атаки на Петербург силы обороны Финляндии утром 4 июля объявили, что ввели временные ограничения на передвижение воздушных и морских судов в восточной части Финского залива.

В пресс-службе ВС Финляндии объяснили журналистам Yle, что ограничения связаны с военными действиями Украины против России, но подробности не раскрыли. На территории Финляндии беспилотники не обнаружили.

Белгород. Белгород и агломерация поздно вечером 3 июля оказались почти полностью обесточены после атаки ВСУ. О перебоях с электроснабжением в городе сообщили «Пепел Белгород» и «Осторожно, новости». По данным «Пепел Белгород», ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. Пожар произошел на теплоэлектроцентрали «Луч».

Власти Белгородской области признали, что из-за массированного удара Украины возникли проблемы с подачей электроэнергии и водоснабжением. Глава региона Александр Шуваев сообщил, что в результате атаки повреждены объекты инфраструктуры, на территории нескольких инфраструктурных объектов произошли пожары. Но что это за объекты, он не уточнил. По его словам, никто не ранен.

Пожар в Белгороде после украинского удара Exilenova+ Exilenova+

Москва. За последние сутки Украина запустила в сторону московского региона более 200 беспилотников, отчитался мэр Москвы Сергей Собянин в 11 утра 4 июля. По его словам, силы ПВО «нейтрализовали» большую часть дронов «на дальних подступах». 62 украинских беспилотника уничтожили на подлете к Москве. О последствиях атаки он не сообщил. Государственное агентство ТАСС отметило, что нынешний налет дронов на Москву стал одним из самых крупных за два года.

Аннексированный Крым. Как сообщил назначенный РФ глава полуострова Сергей Аксенов, в результате атаки Украины в ночь на 4 июля один местный житель погиб. Двое человек, в том числе 10-летний ребенок, ранены.

Кроме того, в Удмуртии, сообщили местные власти, сбили украинскую ракету, которая была нацелена на одно из предприятий региона. По словам губернатора Александра Бречалова, пострадавших и разрушений нет.

Война в фотографиях. Эвакуация из прифронтовой Дружковки

Полицейские из подразделения «Белые ангелы», которые отвечают за эвакуацию мирных жителей Дружковки Донецкой области. Город оказался в опасной близости от линии фронта Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

«Белые ангелы» вывозят из города 65-летнюю местную жительницу Светлану Манохину Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

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Леся (Москва). Мне было 20 лет, когда война началась. До этого я тяжело переживала ковидные времена из-за болезней близких, было трудно учиться дистанционно, но к 2022 году вроде отпустило и казалось, что все потихоньку налаживается. А потом началось это. С того момента жизнь как будто то ли на стопе, то ли очень сильно замедлилась. Я будто не успеваю влиться в происходящее вокруг. Просто наблюдаю со стороны, как знакомые из Украины перестают выходить на связь, как бывшие одноклассники/однокурсники/друзья друзей пропадают на фронте. Как тают на глазах мои шансы реализоваться здесь в своей профессии, как растут цены и моим родным перестает хватать на лекарства. Я чувствую себя такой потерянной.

В этом году из страны уезжает моя последняя близкая подруга. Все остальные уже уехали. И я ничего не чувствую, кроме усталости и растерянности. Это ведь когда-нибудь закончится, да? Когда-то ведь должен наступить момент, в котором не будет ощущения, что все опоры, на которых ты выстроил свою жизнь, сломались. Очень сильно хочется в это верить, но, если честно, сил на это не осталось.

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