Война 1591-й день. Украина проводит «операцию возмездия» в Крыму

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

Российские войска, вероятно, перешли на двухнедельный цикл массированных ударов по Киеву, считают аналитики украинского издания Defense Express. Именно с таким интервалом (2 июня, 15 июня и 2 июля) Россия последнее время наносит удары по Киеву с применением баллистических и крылатых ракет и дронов.

По версии Defense Express, такой промежуток времени требуется российским войскам, чтобы подготовиться к массированным ударам. Между двумя комбинированными ударами по столице Украины в июне войска РФ запускали по Киеву только баллистику, вероятно, чтобы истощить запасы ракет для американского комплекса ПВО Patriot.

Последствия удара по Киеву в ночь на 2 июля

Россия нанесла по Киеву один из самых масштабных ударов за все время войны Разрушены жилые дома, погибли 30 человек, ранены 100. Как это выглядит

Последствия удара по Киеву в ночь на 2 июля

Россия нанесла по Киеву один из самых масштабных ударов за все время войны Разрушены жилые дома, погибли 30 человек, ранены 100. Как это выглядит

Аналитики Defense Express отмечают, что ракет для комплексов ПВО, защищающих Киев, действительно может не хватать. В пользу этой версии говорит низкий процент перехвата ракет. Так, по данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 2 июля украинской ПВО удалось сбить лишь четыре из 24 баллистических ракет (16,7%) и ни одной гиперзвуковой ракеты «Циркон». Во время предыдущих российских ударов процент перехвата ракет был выше.

По данным на утро 3 июля, в результате российского удара по Киеву погибли 30 человек, не менее 100 человек пострадали.

Помочь людям, пострадавшим от российских ударов по Киеву, можно через проект «Давайте», который запустили «Служба поддержки», «Медуза» и «Дождь». Это проект помощи мирным украинцам, пострадавшим из-за войны. Благодаря поддержке 11 000 человек уже собрано более 3 миллионов евро. Если вы живете не в России и не планируете туда ездить — подпишитесь на регулярные пожертвования в пользу «Давайте».

Украина

Служба безопасности Украины сообщила об ударе дронами по военному аэродромам «Саки» и Гвардейское» в аннексированном Россией Крыму.

На аэродроме «Саки», утверждает СБУ, поражены семь ангаров с авиационной техникой, в которых находились истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30СМ, Су-30, Су-24. По предварительной информации украинской стороны, уничтожены или повреждены по меньшей мере семь самолетов. «Саки», подчеркнули в СБУ, атакован второй раз за неделю.

Кроме того, заявили в СБУ, украинские беспилотники нанесли удары по ангарам на аэродроме «Гвардейское», где, в числе прочего, хранились российские ударные дроны типа «Шахед».

Видео и фотоматериалы, подтверждающие удары и позволяющие оценить причиненный ущерб, СБУ на момент публикации заметки не предоставило.

Удары по аэродромам, заявили в СБУ, были нанесены в рамках 40-дневной «операции возмездия». О ней президент Украины Владимир Зеленский объявил 25 июня после встречи с главой СБУ генерал-майором Евгением Хмарой.

На встрече, как сообщал Зеленский в соцсетях, Хмара доложил ему о «плане по санкциям дальнего действия, санкциям средней дальности и о достигнутых СБУ результатах».

Цель операции — оказать давление на Россию с целью прекращения войны, объявил тогда Зеленский, не раскрывая другие детали.

Удары ВСУ по основной трассе, ведущей в Крым

Украинская армия за пару недель превратила трассу на Крым в дорогу смерти — все благодаря новым «умным» дронам БПЛА делают опасной зону даже в 100 километрах от линии фронта. Чем ответят ВС РФ?

Удары ВСУ по основной трассе, ведущей в Крым

Украинская армия за пару недель превратила трассу на Крым в дорогу смерти — все благодаря новым «умным» дронам БПЛА делают опасной зону даже в 100 километрах от линии фронта. Чем ответят ВС РФ?

Война в фотографиях. Киев

Работники ЖКХ возле одного из домов в Киеве, поврежденных в результате российского удара. 3 июля 2026 года

Жилой дом в Киеве, поврежденный во время российского удара. 3 июля 2026 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Ирина Плехова — заместитель директора по культурным проектам и коммуникациям Киевского культурного кластера, директор кинотеатра «Лира» — уцелела во время удара РФ по Киеву, но ее квартира полностью сгорела. Фото сделано 3 июля 2026 года

Плехова и ее муж, режиссер и сценарист Олег Черный, смогли выбраться из горящего дома. «Я не знаю, как можно описать свое состояние, — сообщала жительница Киева в фейсбуке после удара. — Я не знаю, что писать. Я уже не знаю, что писать». «Не уцелели никакие архивы, никакие картины, никакие иконы, ни одна книжка, никакие диски… ничего…», — написала Ирина в фейсбуке после того, как смогла вернуться в разрушенную квартиру. Плехова попросила о финансовой помощи, ее сообщение перепостили в фейсбуке 739 раз. Фото сделано 3 июля 2026 года

Последствия российского удара по Киеву в ночь на 2 июля. Фото сделано 3 июля 2026 года

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Андрей (Москва). Прозвучит странно, но я очень радуюсь топливному кризису. Хотя я, как и все, зависим от топлива и встану в 4 утра, чтобы заправиться заранее перед работой. Но я искренне рад, что Зеленский нашел больную точку и надавил на нее. Наконец-то москвичи, да и большая часть России поняли, что это и их война. Что она всех касается. Что Путин настоящее зло, а не просто выдуманный дед в экране на фоне зимнего Кремля раз в году. Но с радостью приходит и грусть. Грустно не оттого, что нет бензина, а оттого, что ни новости про войну, ни гибель тысяч людей, ни смерть Навального не возымели на людей такого эффекта, какого добилось отсутствие такой простой вещи, как литр 95-го. Но и на том спасибо. Надеюсь, что все те, кто только сейчас начал критиковать царя, и то из-за бензина, не забудут об этом к моменту выборов.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война 1590-й день. Россия ударила по Киеву. Разрушены 20 жилых домов, погибли 30 человек, ранены 100

О чем мы писали накануне

Война 1590-й день. Россия ударила по Киеву. Разрушены 20 жилых домов, погибли 30 человек, ранены 100