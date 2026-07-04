Около 400 украинских беспилотников атаковали 18 регионов России и Крым. В Петербурге горит нефтяной терминал. Белгород почти полностью обесточен

Российские средства ПВО в ночь на 4 июля перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над 18 регионами России, аннексированным Крымом, а также Азовским и Черным морями, сообщило Минобороны России.

В Белгороде, как заявили местные власти, повреждены объекты инфраструктуры. Какие, не уточняется. При этом сообщается, что в городе возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Пострадавших нет.

Издание «Осторожно, новости», ссылаясь на жителей Белгорода, пишет, что в нескольких районах города пропало электричество. «Пепел Белгород» сообщает, что после ракетного удара в городе загорелась теплоэлектроцентраль «Луч», а Белгород и агломерация почти полностью обесточены. Издание утверждает, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе.

Атаке подверглись Петербург и Ленинградская область. Губернатор Петербурга Александр Беглов пока ничего не сообщил о последствиях ударов. Он лишь отметил сам факт масштабной атаки, предупредил о возможных перебоях с мобильным интернетом и призвал жителей города не выходить на улицу.

Местное издание «Бумага» пишет, что в городе слышны взрывы и видны столбы дыма. По его данным, горит Петербургский нефтяной терминал в Кировском районе. Там уже был крупный пожар после атаки 3 июня — в день открытия Петербургского международного экономического форума.

Издание Astra, проанализировав фото и видео из соцсетей, пришло к тому же выводу. На одном из видео горит железнодорожная цистерна на расположенных рядом с портом подъездных путях.

Петербургский нефтяной терминал расположен в непосредственной близости от Большого порта Петербурга и используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитался, что над регионом сбили 67 украинских беспилотников. Обломки упали в районе порта Высоцк.

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