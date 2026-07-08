Трамп встретился с Зеленским на саммите НАТО. Президент США приветствовал удары по российским НПЗ: «Это эскалация, но она может завершить войну»

Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе саммита НАТО в Анкаре.

В публичной части встречи Трамп прокомментировал усиление украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре. Он сказал, что это «эскалация, но эта эскалация может привести [войну] к завершению».

Президент США также заявил, что намерен выдать Украине лицензию на производство ракет Patriot. «[Зеленский] больше не сможет жаловаться, что мы их недостаточно поставляем. Делайте их сами», — сказал Трамп.

По словам президента США, вскоре после окончания встречи с Зеленским он намерен созвониться с президентом России Владимиром Путиным.

В последний раз Трамп и Зеленский лично встречались на саммите «большой семерки» во Франции 16 июня. Позже источники Financial Times сообщали, что президент США был «чрезвычайно впечатлен и воодушевлен» украинской кампанией дальнобойных ударов по целям в России и сказал Зеленскому, что его впечатлили последние успехи ВСУ.

Читайте также

Горящий Туапсе, разбомбленный Брянск, масштабный налет дронов на Москву и нефтяные дожди над Пермью и Рязанью — все это случилось в 2026 году Кажется, Украина стала куда чаще бить вглубь территории РФ. Но так ли это на самом деле?

Читайте также

Горящий Туапсе, разбомбленный Брянск, масштабный налет дронов на Москву и нефтяные дожди над Пермью и Рязанью — все это случилось в 2026 году Кажется, Украина стала куда чаще бить вглубь территории РФ. Но так ли это на самом деле?