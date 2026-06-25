Дания перестанет предоставлять вид на жительство украинским мужчинам, подлежащим мобилизации

Украинцы в возрасте от 23 до 60, у которых нет освобождения от военной службы, больше не смогут получать вид на жительство в Дании. Об этом сообщается на сайте министерства по делам иммиграции и интеграции.

После начала российского вторжения в Украину в Дании был принят специальный закон, который дает возможность получить временный вид на жительство в Дании по упрощенной схеме людям, вынужденно покинувшим Украину. Теперь правительство Дании планирует ужесточить закон, чтобы мужчины из Украины не использовали его для уклонения от мобилизации в украинскую армию.

«Дания твердо поддерживает Украину в ее борьбе за свободу. Поэтому мы вносим изменения в специальный закон об Украине, поскольку наши правила предоставления вида на жительство не предназначены для того, чтобы использоваться для уклонения от мобилизации в украинские силы обороны. Это подрывает военные усилия Украины и ослабляет ее способность защищаться от российских атак», — заявили министр по делам иммиграции Мортен Бедсков.

В сообщении отмечается, что изменения не затронут уже выданные виды на жительство.

По данным на май 2026 года, в Дании жили 47600 украинцев, получивших вид на жительство по специальному закону.

В начале июня стало известно, что власти Украины попросили Евросоюз не продлевать действие так называемой директивы о временной защите для мужчин-украинцев мобилизационного возраста — от 23 до 60 лет.

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