Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что предлагал сменить главкома ВСУ Александра Сырского

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Федоров заявил, что предлагал Владимиру Зеленскому отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова, «если мы хотим победить врага асимметрично, с минимальными потерями». Об этом Федоров заявил на пресс-конференции после собственной отставки, сообщает Hromadske.

Зеленский заявил, что не планирует менять Сырского. Федоров, по его словам, согласился с этим решением и планировал наладить работу с главкомом ВСУ, но тот якобы начал блокировать его инициативы, а в конце концов поставил ультиматум о его отставке.

Таким образом Федоров признал свой конфликт с Сырским, о котором писала пресса. Ранее «Украинская правда» и The Economist сообщали, что Федорова могут отправить в отставку спустя полгода после назначения на должность министра обороны, поскольку у него не сложились отношения с главкомом ВСУ и «группировками, сложившимися вокруг оборонного бюджета».

О том, что Федоров покинет пост министра обороны, стало известно 15 июля. Он сам фактически подтвердил свою отставку, написав в соцсетях: «Это было большой честью — служить украинскому народу на должности министра обороны». Верховная Рада пока не утвердила отставку Федорова. В украинских городах начались протесты против его ухода из правительства.