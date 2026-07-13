Зеленский хочет сделать новым премьером Украины главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого, узнала «Украинская правда» Корецкий удивился предложению, но решил попробовать

Пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский предложил пост премьер-министра Украины руководителю энергетической компании «Нафтогаз» Сергею Корецкому. Об этом сообщила «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники. До этого Financial Times и «РБК-Украина» назвали Корецкого одним из главных кандидатов на должность главы правительства.

Сергею Корецкому 48 лет. Он стал генеральным директором «Нафтогаза» в 2025 году. До этого Корецкий в течение трех лет руководил компанией «Укрнафта» (после того, как власти национализировали ее, отобрав у олигарха Игоря Коломойского). При Корецком «Укрнафта» вышла из убытка в прибыль и превратилась в одну из самых успешных государственных компаний, сообщает украинский 24-й канал.

Источники УП рассказали, что Зеленский следил за работой Корецкого и считал его «одним из сильнейших государственных менеджеров». Предложив Корецкому стать премьером, президент назвал в числе приоритетных задач защиту энергетической системы Украины и подготовку к грядущей зиме: ожидается, что из-за атак России на объекты энергетики она может стать самой сложной с начала полномасштабной войны.

Корецкий был удивлен предложению Зеленского, но согласился на него. Он добавил, что не до конца осознает масштабы вызовов, которые ему предстоят, но готов попробовать, заявили собеседники УП.

По данным издания, Зеленский решил сменить состав кабинета министров после того, как на прошлой неделе посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила ему о намерении уйти с дипломатической службы. Для Зеленского ее неожиданная отставка стала «скорее возможностью, чем проблемой»: он решил назначить новым послом в Вашингтоне премьер-министра Юлию Свириденко, пишет УП. Financial Times, которая тоже сообщает о переходе Свириденко на дипломатическую должность, отмечает, что она успела наладить отношения с членами команды Дональда Трампа во время подготовки сырьевой сделки.

Юлия Свидиренко выступает в Совете безопасности ООН, август 2025 года Bianca Otero / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Свириденко возглавляла правительство Украины чуть меньше года. Предпосылкой для ее отставки стало изменение архитектуры власти после того, как офис президента вместо Андрея Ермака возглавил Кирилл Буданов, — а также желание Зеленского видеть правительство более самостоятельным. Как объясняет УП, долгое время именно офис президента ставил задачи кабинету министров, но в последнее время Зеленский демонстрировал усталость от такой модели работы — и даже мог сказать на совещаниях что-то вроде «Ну хоть это вы же можете сделать без меня».

УП связывает уход Свириденко и с президентскими выборами в Украине: якобы офис президента «смирился» с тем, что их не удастся провести нынешней осенью, и расценил это как возможность обновить правительство.

Отставка премьера означает отставку всего кабинета министров. Его новый состав пока не определен, рассказали источники УП. Издание отдельно обращает внимание на Михаила Федорова — нового министра обороны, которого хвалили за технологичный подход к работе, но критиковали за реформу армии. По данным УП, Федоров был одним из тех, кого Зеленский спрашивал о готовности возглавить правительство. Тот отказался, сославшись на то, что не успел реализовать свои планы в Минобороны.

После встречи с Зеленским Федоров был уверен, что сохранит нынешнюю должность. Но некоторые источники УП считают, что его могут перевести на «символический пост», поскольку за полгода работы в Минобороны он вступил в конфликт «со всеми без исключения группировками, сложившимися вокруг оборонного бюджета». Доказательством грядущего понижения Федорова может служить то, что параллельно с разговором с ним Зеленский попросил министра внутренних дел Игоря Клименко быть готовым к переходу в оборонное ведомство, пишет УП.