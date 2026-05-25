Казахстан не будет исполнять решение суда, разрешившего украинскому «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» 1,4 миллиарда долларов

Решение суда Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), который признал право украинского «Нафтогаза» взыскать с российского «Газпрома» 1,4 миллиарда долларов, не будет исполнено на территории Казахстана, заявил министр юстиции страны Ерлан Сарсембаев.

В июне 2025 года Арбитражный суд Швейцарии встал на сторону «Нафтогаза» в споре с «Газпромом» из-за контракта по транзиту газа, который не был исполнен на фоне войны. 21 мая суд МФЦА признал это решение международного арбитража и разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» требуемую сумму на территории Казахстана.

Однако, заявил Сарсембаев, Казахстан не станет «транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с ним правовой связи». «Правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией, в связи с чем рассматриваемое решение суда МФЦА не будет исполнено на территории Казахстана», — добавил он.

Министр отметил, что закон ограничивает юрисдикцию суда МФЦА конкретными категориями споров, переданных ему по соглашению сторон. «Газпром» не был участником МФЦА, оспариваемая сделка не была совершена в МФЦА, и соглашения о передаче дела в суд МФЦА стороны не заключали.

Сарсембаев пояснил, что обратиться в суд вправе любое лицо, но это не всегда означает наличие у суда соответствующей юрисдикции.

После года рекордных убытков «Газпром» получил более триллиона рублей прибыли. Но газовый бизнес не главная причина этого результата. А что тогда? Объясняет Сергей Вакуленко (Берлинский центр Карнеги)

