Суд в Казахстане разрешил украинскому «Нафтогазу» взыскать с российского «Газпрома» 1,4 миллиарда долларов

Арбитражный суд Швейцарии в июне 2025 года встал на сторону «Нафтогаза» в споре с «Газпромом» из-за контракта по транзиту газа, который не был исполнен на фоне полномасштабной войны между Россией и Украиной.

Дело касалось пятилетнего контракта о поставках российского газа в Европу, заключенного в 2019 году — «Нафтогаз» должен был обеспечивать бесперебойный транзит, а «Газпром» его оплачивать независимо от объемов прокачки газа.

Вскоре после начала большой войны поток газа через Украину значительно упал, и «Газпром» стал платить только за реальные объемы, которые транспортировались. Из-за этого «Нафтогаз» подал иск в арбитраж.

«Газпром» пытался оспорить решение, но компании это не удалось. Федеральный Верховный суд Швейцарии подтвердил решение арбитража. Российскую госкорпорацию обязали выплатить всю задолженность с учетом процентов, а также судебные расходы. На тот момент речь шла о 1,37 миллиарда долларов.

Как следует из решения казахстанского суда, сумма выросла из-за процентов и судебных издержек.