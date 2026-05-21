Суд в Казахстане разрешил украинскому «Нафтогазу» взыскать с российского «Газпрома» 1,4 миллиарда долларов
Суд Международного финансового центра «Астана» разрешил исполнить на территории Казахстана решение международного арбитража о взыскании с «Газпрома» 1,4 миллиарда долларов в пользу украинского «Нафтогаза».
Арбитражный суд Швейцарии в июне 2025 года встал на сторону «Нафтогаза» в споре с «Газпромом» из-за контракта по транзиту газа, который не был исполнен на фоне полномасштабной войны между Россией и Украиной.
Дело касалось пятилетнего контракта о поставках российского газа в Европу, заключенного в 2019 году — «Нафтогаз» должен был обеспечивать бесперебойный транзит, а «Газпром» его оплачивать независимо от объемов прокачки газа.
Вскоре после начала большой войны поток газа через Украину значительно упал, и «Газпром» стал платить только за реальные объемы, которые транспортировались. Из-за этого «Нафтогаз» подал иск в арбитраж.
«Газпром» пытался оспорить решение, но компании это не удалось. Федеральный Верховный суд Швейцарии подтвердил решение арбитража. Российскую госкорпорацию обязали выплатить всю задолженность с учетом процентов, а также судебные расходы. На тот момент речь шла о 1,37 миллиарда долларов.
Как следует из решения казахстанского суда, сумма выросла из-за процентов и судебных издержек.
Суд в Казахстане стал первой иностранной инстанцией, которая признала и разрешила исполнить решение швейцарского арбитража против «Газпрома» на территории другого государства, заявили в «Нафтогазе».
Как пояснили в украинской компании, поскольку «Газпром» добровольно не исполнил решение швейцарского суда, «Нафтогаз» проводит «международную кампанию по взысканию активов должника в разных юрисдикциях».
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил руководство «Нафтогаза» «за профессиональную и оперативную работу по привлечению России к финансовой ответственности за все, что она делает против Украины и наших украинских компаний».
В «Газпроме» решение казахстанского суда на момент публикации новости не комментировали.