Федеральный Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию «Газпрома» на решение арбитражного суда, по которому компания должна выплатить украинскому «Нафтогазу» 1,37 миллиарда долларов, сообщает профильное издание Global Arbitration Review.

Дело касалось пятилетнего контракта о поставках российского газа в Европу, заключенного в 2019 году — «Нафтогаз» должен был обеспечивать бесперебойный транзит, а «Газпром» его оплачивать независимо от объемов прокачки газа.

Вскоре после начала большой войны поток газа через Украину значительно упал, и «Газпром» стал платить только за реальные объемы, которые транспортировались. Из-за этого «Нафтогаз» подал иск в арбитраж.

Арбитражный суд в июне 2025 года встал на сторону «Нафтогаза». Теперь суд подтвердил это решение. Таким образом, «Газпром» должен будет выплатить всю задолженность с учетом процентов, а также судебные расходы.

Контракт «Нафтогаза» с «Газпромом» действовал до 31 декабря 2024 года — все это время, несмотря на войну, прокачка газа по территории Украины продолжалась. В «Нафтогазе» утверждали, что не стали разрывать контракт досрочно, так как на тот момент страны Европы нуждались в российском газе, — а не из-за опасений исков «Газпрома». По истечении контракта «Нафтогаз» не стал его продлевать.