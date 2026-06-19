План реформы ВСУ не понравился многим военным. Они так и не понимают, когда смогут вернуться домой, хотя уже отслужили много лет Главное из публикации «Украинской правды»

Polina Kulish / Gwara Media / Scanpix / LETA

В середине июня Минобороны Украины раскрыло подробности реформы армии. В ней введут новые контракты, некоторым военным повысят зарплаты — но не всем. Одни военнослужащие поблагодарили ведомство за то, что оно решилось наконец реформировать систему. Но большинство изменения раскритиковали, пишет «Украинская правда». Ее журналисты рассказали об основных положениях реформы и поговорили с военными, которые занимают разные должности в ВСУ.

В этом тексте есть одно матерное слово.

В Украине введут новые типы контрактов — на 6-14 месяцев для пехоты и штурмовиков и на 24 месяца для всех остальных военных специальностей. По завершении контракта военные получат отсрочку от нового призыва в армии как минимум на полгода.

Вводится накопительная отсрочка: чем дольше военный служит в армии и чем чаще находится на боевых позициях, тем большую отсрочку получит. В теории такая отсрочка может составлять несколько лет, пишет «Украинская правда».

Военным упростили перевод между подразделениями. Военным, самовольно покинувшим части, с 13 июня по 20 сентября разрешили вернуться напрямую в лучшие бригады. Им гарантировали попадание в выбранное подразделение, а не в то, где не хватает военных. Солдаты и сержанты смогут перевестись в пределах корпуса через цифровое приложение для военных ВСУ «Армия+».

Часть военных получат более высокие зарплаты: тыловики — 30 тысяч гривен; военные, служащие на командных пунктах — 70 тысяч; командиры бригад — 150 тысяч; командиры корпусов — 230 тысяч; пехотинцы и штурмовики — 300–460 тысяч гривен.

Военные говорят, что реформа не соответствует их ожиданиям и не отвечает на главный вопрос — когда они смогут вернуться домой

Особенно остро вопрос возвращения со службы стоит для людей, которые вступили в армию еще в 2014 году и воюют уже 12-й год. Те, кто пошел в армию после начала полномасштабной войны в 2022-м, воюют пятый год. При этом все контракты, подписанные до 2022 года в Украине, после 24 февраля стали бессрочными.

Вместо четкой даты увольнения со службы Минобороны предлагает всем действующим военным отслужить еще 6-14 месяцев в пехоте или два года в других подразделениях или в тылу, и только потом получить отсрочку от повторной мобилизации минимум на полгода. Те, кто решит не подписывать новые контракты, будут служить до демобилизации — то есть вероятно, до конца войны, если власти Украины не проведут ее раньше. При этом зарплату контрактник и мобилизованный будут получать одинаковую.

В самом Минобороны признают, что пока не готовы говорить о демобилизации — и вообще попросили журналистов на брифинге, посвященном реформе, не использовать слово «демобилизация» и пользоваться другим термином — «увольнение».

Цитаты военных:

Я вообще не понял, зачем те, кто служит в армии еще со времен и 24 февраля 2022 года «автоматически» продлил себе службу, вообще должны подписывать какой-то контракт… Кто-кто, а они точно должны иметь первоочередное право на увольнение.

Почему после четырех с половиной лет нужно прослужить еще два?

По-моему, чувак, нас кинули. Как лохов, развели за спинами…

А если война закончится через полгода, а у меня еще 18 месяцев контракта? Я что, лох или что? Каждые полгода так думаю.

Пока идет война, хочется воевать. Как только война закончится, останется армия и армейский долбоебизм. Не очень хочу, чтобы меня тогда здесь что-то удерживало.

Вопросы вызывает и поэтапное увольнение со службы, которое власти обещают провести осенью

Первым о возможности поэтапного увольнения «тех, кто был мобилизован ранее», заговорил еще в мае президент Украины Владимир Зеленский. Однако, как следует из статьи «Украинской правды», военные пока не понимают, каким образом это будет устроено и кого именно будут считать «мобилизованным ранее». Сама процедура еще разрабатывается, увольнять военных должны по отдельному указу президента.

Журналисты полагают, что одновременно уволить из миллионной армии Украины могут примерно пару тысяч человек в месяц, и на ожидание своей очереди могут уйти годы. Министр обороны Михаил Федоров в интервью «1+1» заявил, что количество военных, которых будут увольнять ежемесячно, «зависит от ситуации на поле боя».

Военные считают, что реформа придумана не для них. Ее цель — привлечь в армию больше гражданских

По впечатлениям военных и по словам главы Минобороны, основная аудитория реформы — гражданские, которых только хотят привлечь в армию. Часть действующих военнослужащих считают несправедливым, что гражданские, которые до сих пор не присоединились к армии, теперь окажутся в более выгодных условиях.

На замечания о несправедливости к действующим военным в Минобороны отвечают, что военнослужащим, которые находятся в армии дольше всех, нужно дождаться процедуры увольнения по указу президента. Кроме того, заявляют в ведомстве, действующий военнослужащий может подписать новый контракт на 10 месяцев, а гражданский — только на 14.

При этом, отмечает «Украинская правда», неясно, привлечет ли реформа вообще новых людей в армию. «Ведь если нет, то кто заменит на должностях тех, кто уйдет из армии? И смогут ли они в таком случае уйти?» — пишет издание.

Военные не понимают, что будет с уже подписанными контрактами

Контракты, которые вводятся новой реформой, не единственные в украинской армии. До них были контракты на год-три-пять лет службы и контракты для граждан Украины в возрасте 18–24 лет, с помощью которых, по оценке журналистов, молодых людей так и не удалось привлечь в армию.

По оценкам «Украинской правды», не менее 25–30% украинских военных уже служат по различным контрактам. Сейчас они не понимают, нужно ли расторгать старый контракт ради нового и как им будет начисляться отсрочка после службы.

Заместитель главы Минобороны Мстислав Баник уточнял, что военные, у которых уже есть контракт, могут переподписать его на новый или дослужить старый. Но что в таком случае будет с отсрочкой, неясно.

Еще одна проблема — неравномерное повышение зарплат

Претензии действующих военных заключаются в том, что повышение зарплат обошло стороной операторов беспилотников. Они сейчас наносят большую часть ударов на поле боя и по российским тылам.

Повышение минимально коснулось тыловиков — специалистов по логистике, поваров, медийщиков. Формально их зарплаты вырастут на 50% — то есть с 20 до 30 тысяч гривен. «Но если посмотреть на цены на продукты, бензин и аренду жилья в Киеве, Харькове или Павлограде, где находится большая часть тыловых штабов, становится понятно, что эта выплата мизерна», — пишет «Украинская правда». В Минобороны на соответствующий вопрос о «мизерном вознаграждении для тыловиков» ответили, что платили бы им больше, но на это нет средств.

Кроме того, несколько собеседников журналистов усомнились, что новые, повышенные выплаты (300–460 тысяч гривен в месяц) мотивируют украинцев идти воевать в пехоту или штурмовые подразделения. Офицер одного из штурмовых полков убежден, что выплаты не оказывают существенного влияния на мотивацию штурмовиков. По его словам, «все предыдущие заигрывания выплатами не давали ощутимого результата».

Что было раньше известно о реформе украинской армии

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Что было раньше известно о реформе украинской армии

В Украине готовят план армейской реформы. Срок службы предлагается четко ограничить, а ТЦК — разделить на две части Но планы меняются «чуть ли не каждый день», рассказала «Украинская правда»