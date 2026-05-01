Реформа армии Украины начнется в июне. По словам Зеленского, она предполагает поэтапное увольнение мобилизованных со службы

В Украине в 2026 году начнется реформа армии, в рамках которой собираются провести поэтапную демобилизацию некоторых военнослужащих ВСУ, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Он рассказал, что в рамках реформы власти изменят «подходы к укомплектованию подразделений личным составом и управлению персоналом».

Зеленский поручил расширить набор военных по контрактам. Это позволит обеспечить определенные сроки службы и возможность поэтапного увольнения тех, кто был мобилизован ранее, заявил он. По его словам, демобилизация возможна уже в 2026 году.

Реформа также подразумевает увеличение зарплат военных «с учетом принципа справедливости». В частности, Зеленский поручил создать специальные контракты для пехотинцев с выплатами в рамках 250–400 тысяч гривен (4850-7750 евро) в зависимости от выполнения боевых задач.

Советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что детали реформы должны предоставить Минобороны и Генштаб Украины. «Замысел в том, чтобы благодаря обновленным контрактам обеспечить увольнение со службы тех, кто был мобилизован ранее. Сроки [службы] будут [введены]», — добавил он.

В Украине еще в 2024 году рассматривали законопроект, который предусматривал масштабную реформу процесса мобилизации, напоминает «РБК-Украина». Среди прочего предлагалось предусмотреть возможность демобилизации для военных, которые отслужили 36 месяцев подряд. Но ко второму чтению норму о демобилизации убрали.

