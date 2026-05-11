Новобранцы на полигоне вблизи линии фронта в Запорожской области, 29 апреля 2026 года Andriy Andriyenko / Ukraineʼs 65th Mechanized Brigade / AP / Scanpix / LETA

В январе 2026 года Владимир Зеленский сменил министра обороны Украины — вместо Дениса Шмыгаля им стал Михаил Федоров, который до этого возглавлял министерство цифровой трансформации и занимал должность первого вице-премьера. Сразу после назначения Федоров пообещал изменить систему подготовки военных и заявил, что «нельзя игнорировать проблему ». В начале мая Зеленский пообещал провести новый «значительный этап армейской реформы». «Украинская правда» поговорила с источниками, а также изучила предложения — и рассказала, какие изменения обсуждаются в министерстве обороны, Генштабе ВСУ и офисе президента Украины.

Как предлагается реформировать ТЦК

В министерстве обороны Украины предложили разделить на два подразделения — офисы комплектования и офисы сопровождения, говорят источники «Украинской правды» в украинском парламенте.

Предполагается, что офисы комплектования будут заниматься учетом военнообязанных, планированием мобилизационных мероприятий, рекрутингом и оформлением на службу, а офисы сопровождения будут решать социальные вопросы — компенсации раненым, выплаты семьям погибших, организация похорон и другие. «Украинская правда» отмечает, что сейчас у военных не хватает на это времени, поскольку они загружены мобилизационными мероприятиями.

Общая структура будет называться «Офисы резерва+». Собеседник «Украинской правды» говорит, что «ломать систему» при трансформации ТЦК и СП никто не хочет. По его словам, во время обсуждения реформы было очень много споров о том, кто должен доставлять людей с улицы. В Минобороны эту функцию хотят возложить на полицейских, но полиция против. «Сейчас все заглохло — консенсуса нет», — говорит источник «Украинской правды».

Журналисты отмечают, что вручать повестки могут не только сотрудники ТЦК и СП, но и представители органов местного самоуправления, а также работодатели. Однако они «пытаются отмежевываться от мобилизации». «Где-то староста может сказать: „Как я пойду вручать повестку? А если он завтра погибнет, как смотреть в глаза родным?“» — говорит член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.

По данным собеседников журналистов, сроков начала реформы ТЦК и СП пока нет. Сейчас, по словам источников, представители Минобороны, Генштаба и офиса президента «допиливают» и «докручивают» свои концепции, которые позже должны быть оформлены в законопроект.

Война Тысяча восьмидесятый день. ВСУ объяснят, как сотрудникам ТЦК (военкоматов) надо общаться с людьми — «чтобы слово „бусификация" навсегда исчезло из лексикона»

Как предлагается ограничить срок службы

Одним из самых сложных стал вопрос демобилизации. Проект изменений, как пишет «Украинская правда», предполагает «контрактный подход», который будет работать как для действующих военных, так и для новобранцев.

Мобилизованные смогут подписать контракт с гарантированной демобилизацией и отсрочкой до следующего призыва, а контрактники — перезаключить свои договоры. Всем будут предлагать три вида контрактов с установленными сроками службы:

10 месяцев для действующих военных на боевых должностях;

14 месяцев для новобранцев, претендующих на боевые должности;

два года для всех других должностей.

При этом военные, как утверждает собеседник «Украинской правды», сами смогут выбирать себе должности — и боевые, и тыловые.

Кроме того, военным в тылу планируют поднять зарплату с 20 до 30 тысяч гривен (то есть до 680 долларов), а командирам — увеличить примерно вдвое. Еще больше хотят поднять выплаты тем, кто подпишет «боевые контракты». Для них введут систему вознаграждений за риск «10/20/40», которую собеседник «Украинской правды» описывает так: «10 тысяч [гривен] в день за пребывание на позиции. 20 — за ударно-поисковые действия (возвращение утраченных позиций, зачистка). 40 — за активные наступательные действия».

В начале мая, объявляя о планах армейской реформы, Владимир Зеленский называл сроки службы «самым принципиальным моральным моментом». «Чтобы можно было, в частности, начать увольнять с военной службы тех людей, которые были мобилизованы раньше», — подчеркивал он.

Источник «Украинской правды» также отмечает, что реформу в армии планируют начать именно со сроков службы, потому что «неопределенность больше всего пугает людей» — и после этого уже перейдут к трансформации ТЦК и СП. Он утверждает, что изменения «произойдут в течение этого года».

Министром обороны Украины стал Михаил Федоров — бывший министр цифровой трансформации Он запустил приложение «Дія» (это госуслуги) и в начале войны наладил отношения с Маском, чтобы получить Starlink для ВСУ. Что еще о нем известно

