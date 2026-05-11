В Украине готовят план армейской реформы. Срок службы предлагается четко ограничить, а ТЦК — разделить на два подразделения Но планы меняются «чуть ли не каждый день», рассказала «Украинская правда»
В январе 2026 года Владимир Зеленский сменил министра обороны Украины — вместо Дениса Шмыгаля им стал Михаил Федоров, который до этого возглавлял министерство цифровой трансформации и занимал должность первого вице-премьера. Сразу после назначения Федоров пообещал изменить систему подготовки военных и заявил, что «нельзя игнорировать проблему ТЦК». В начале мая Зеленский пообещал провести новый «значительный этап армейской реформы». «Украинская правда» поговорила с источниками, а также изучила актуальные предложения — и рассказала, какие изменения обсуждаются в министерстве обороны, Генштабе ВСУ и офисе президента Украины.
Как предлагается реформировать ТЦК
В министерстве обороны Украины предложили разделить ТЦК и СП на два подразделения — офисы комплектования и офисы сопровождения, говорят источники «Украинской правды» в украинском парламенте.
Предполагается, что офисы комплектования будут заниматься учетом военнообязанных, планированием мобилизационных мероприятий, рекрутингом и оформлением на службу, а офисы сопровождения будут решать социальные вопросы — компенсации раненым, выплаты семьям погибших, организация похорон и другие. «Украинская правда» отмечает, что сейчас у военных не хватает на это времени, поскольку они загружены мобилизационными мероприятиями.
Общая структура будет называться «Офисы резерва+». Собеседник «Украинской правды» говорит, что «ломать систему» при трансформации ТЦК и СП никто не хочет. По его словам, во время обсуждения реформы было очень много споров о том, кто должен доставлять людей с улицы. В Минобороны эту функцию хотят возложить на полицейских, но полиция против. «Сейчас все заглохло — консенсуса нет», — говорит источник «Украинской правды».
Журналисты отмечают, что вручать повестки могут не только сотрудники ТЦК и СП, но и представители органов местного самоуправления, а также работодатели. Однако они «пытаются отмежевываться от мобилизации». «Где-то староста может сказать: „Как я пойду вручать повестку? А если он завтра погибнет, как смотреть в глаза родным?“» — говорит член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.
По данным собеседников журналистов, сроков начала реформы ТЦК и СП пока нет. Сейчас, по словам источников, представители Минобороны, Генштаба и офиса президента «допиливают» и «докручивают» свои концепции, которые позже должны быть оформлены в законопроект.
Как предлагается ограничить срок службы
Одним из самых сложных стал вопрос демобилизации. Проект изменений, как пишет «Украинская правда», предполагает «контрактный подход», который будет работать как для действующих военных, так и для новобранцев.
Мобилизованные смогут подписать контракт с гарантированной демобилизацией и отсрочкой до следующего призыва, а контрактники — перезаключить свои договоры. Всем будут предлагать три вида контрактов с установленными сроками службы:
- 10 месяцев для действующих военных на боевых должностях;
- 14 месяцев для новобранцев, претендующих на боевые должности;
- два года для всех других должностей.
При этом военные, как утверждает собеседник «Украинской правды», сами смогут выбирать себе должности — и боевые, и тыловые.
Кроме того, военным в тылу планируют поднять зарплату с 20 до 30 тысяч гривен (то есть до 680 долларов), а командирам — увеличить примерно вдвое. Еще больше хотят поднять выплаты тем, кто подпишет «боевые контракты». Для них введут систему вознаграждений за риск «10/20/40», которую собеседник «Украинской правды» описывает так: «10 тысяч [гривен] в день за пребывание на позиции. 20 — за ударно-поисковые действия (возвращение утраченных позиций, зачистка). 40 — за активные наступательные действия».
В начале мая, объявляя о планах армейской реформы, Владимир Зеленский называл сроки службы «самым принципиальным моральным моментом». «Чтобы можно было, в частности, начать увольнять с военной службы тех людей, которые были мобилизованы раньше», — подчеркивал он.
Источник «Украинской правды» также отмечает, что реформу в армии планируют начать именно со сроков службы, потому что «неопределенность больше всего пугает людей» — и после этого уже перейдут к трансформации ТЦК и СП. Он утверждает, что изменения «произойдут в течение этого года».