Президент Украины анонсировал отставку премьер-министра Юлии Свириденко

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Юлия Свириденко в ближайшее время покинет пост премьер-министра. Такое решение, написал Зеленский в своем телеграм-канале, связано с тем, что «Украина меняет свою политическую стратегию».

«За каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом», — объявил Зеленский. Среди таких направлений, по его словам, сотрудничество с США, в том числе по ракетам для ЗРК Patriot, и сотрудничество с Евросоюзом как в оборонной сфере, так и по вопросам вступления Украины в ЕС.

Зеленский также выделил взаимодействие с «соседями Украины, отношения с которыми нуждаются в новой основе, и особенно это касается Польши и Венгрии», а также с Китаем и странами Ближнего Востока.

«Так же и во внутренней работе», — написал Зеленский. Он упомянул работу «в прифронтовых и приграничных областях Украины, которые ежедневно подвергаются российским ударам», увеличение поставок оружия ВСУ, включая дроны, а также подготовку к зиме.

Для реализации обновленной политической стратегии, объявил Зеленский, потребуются кадровые изменения, в том числе «обновление кабинета министров».

Президент Украины поблагодарил Юлию Свириденко «за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра». Свириденко предложено возглавить «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером», сообщил Зеленский, не став пока уточнять детали.

Отставка премьер-министра означает, что свои посты покидают все члены кабинета министров Украины.

Юлия Свириденко заняла пост премьер-министра Украины в июле 2025 года. До назначения на эту должность она была первым вице-премьером — министром экономики Украины (с 4 ноября 2021 года). На посту премьера Свириденко сменила Дениса Шмыгаля, возглавлявшего кабинет министров с марта 2020 года. Шмыгаль был назначен министром обороны Украины. Однако уже в январе 2026 года Шмыгаль покинул пост министра обороны и стал вице-премьером — министром энергетики Украины. Украинские СМИ, пишет «Униан», не исключают, что Шмыгаль вернется на пост премьер-министра.