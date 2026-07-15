Михаил Федоров покинет пост министра обороны Украины

Министр обороны Украины Михаил Федоров покинет свой пост, сообщили депутаты Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк и Ярослав Железняк.

По их данным, предложение возглавить министерство получит Игорь Клименко.

Официально об уходе Федорова пока не объявлено, однако он сам фактически подтвердил свою отставку в соцсетях, написав: «Это было большой честью — служить украинскому народу на должности министра обороны».

Источник «РБК-Украина» рассказал, что на встрече с депутатами от «Слуги народа» президент Украины назвал две причины увольнения Федорова: разное видение войны с главкомом Александром Сырским и отсутствие координации госзакупок с Генштабом.

Верховная рада 14 июля приняла отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Ожидается, что новый состав кабинета министров будет объявлен в четверг, 16 июля. Украинские СМИ называют главным кандидатом на пост премьера главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого.

Михаил Федоров был назначен министром обороны в январе 2026 года.

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