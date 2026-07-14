Верховная Рада отправила в отставку правительство Украины во главе с Юлией Свириденко
Источник: Верховная Рада Украины
Парламент Украины проголосовал за отставку премьер-министра Юлии Свириденко и ее кабинета.
Отставку Свириденко 12 июля анонсировал президент Украины Владимир Зеленский в рамках объявленной им смены политической стратегии.
Юлия Свириденко заняла пост премьер-министра Украины в июле 2025 года. До назначения на эту должность она была первым вице-премьером — министром экономики Украины (с 4 ноября 2021 года).
Украинские СМИ называют главным кандидатом на пост премьера главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого.