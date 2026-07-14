Верховная Рада отправила в отставку правительство Украины во главе с Юлией Свириденко

Парламент Украины проголосовал за отставку премьер-министра Юлии Свириденко и ее кабинета.

Отставку Свириденко 12 июля анонсировал президент Украины Владимир Зеленский в рамках объявленной им смены политической стратегии.

Юлия Свириденко заняла пост премьер-министра Украины в июле 2025 года. До назначения на эту должность она была первым вице-премьером — министром экономики Украины (с 4 ноября 2021 года).

Украинские СМИ называют главным кандидатом на пост премьера главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого.

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Зеленский хочет сделать новым премьером Украины главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого, узнала «Украинская правда» Его приоритетной задачей станет подготовка украинской энергетики к зиме и российским ударам

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