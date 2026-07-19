Украинские беспилотники атаковали два танкера в морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске

Украинские беспилотники атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске во время погрузки нефти, сообщили в КТК.

Целями атаки стали два танкера под флагами Либерии и Маршалловых островов, на которых находились международные экипажи. В результате удара на танкере Либерии произошел пожар. Его уже потушили. Оба танкера остались на плаву. Проводится оценка повреждений.

Погрузку нефти на морском терминале остановили. Разлива нефти не произошло. Пострадавших среди сотрудников КТК и их подрядчиков нет. Члены экипажей танкеров за медицинской помощью не обращались.

В КТК отметили, что объединяют крупнейшие предприятия России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. «Полагаем, что атака на объект компании и гражданские суда в акватории Морского терминала КТК— это атака и на интересы стран-участниц КТК», — заявила компания.

В КТК также подчеркнули, что уже «пятый акт прямой агрессии против сугубо гражданского объекта КТК».

Украина в последние месяцы наносит удары по российским объектам, связанным с нефтяной промышленностью. На фоне атак на НПЗ и нефтебазы в России начался топливный кризис.

Кроме того, украинские военные также активно наносят удары по судам в Черном и Азовском морям, заявляя, что это танкеры «теневого флота» РФ.