В Ставропольском крае после атаки украинских беспилотников пожары на промышленных объектах (вероятно, это нефтебазы). В Курске дроны попали в многоэтажные дома

Российские ПВО в ночь на 19 июня перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников над регионами России, аннексированным Крымом, Азовским и Черными морями, отчиталось Минобороны РФ.

Сколько всего беспилотников атаковали Россию и аннексированные территории, неизвестно. Ведомство отчитывается только о сбитых дронах.

В Ставропольском крае в результате атаки украинских беспилотников произошли пожары на промышленных объектах, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Что это за объекты, он не уточнил. По его словам, там детонируют «огнеопасные материалы». Погибших и пострадавших нет.

Пожары, уточнил Владимиров, произошли в промышленной зоне хутора Вязники Шпаковского округа. Там тушат два очага возгорания. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня и эвакуировали жильцов ближайших домов. Еще один пожар тушат в промзоне на севере Ставрополя, возле границы со Шпаковским округом. Угрозы жилым домам, подчеркнул губернатор, нет.

Издание Astra утверждает, что в Ставрополе и его окрестностях могут гореть три нефтебазы. К такому выводу журналисты пришли после анализа фото и видео очевидцев атаки в регионе.

В Вязниках, по данным Astra, горит нефтебаза Роснефти и еще одно предприятие, где числятся два юрлица — ООО «Корона» и ООО «МК-Нефтепродукт». Также горит Ставропольская нефтебаза, которая принадлежит «Лукойлу». Ранее украинские беспилотники уже атаковали нефтебазы в Вязниках.

В Курске украинские беспилотники попали в четыре многоквартирных дома, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн. В одном из домов повреждены квартиры на трех верхних этажах, в двух домах повреждены фасады, в четвертом загорелась квартира. Жильцов эвакуировали, один человек пострадал.

В видео есть мат.

Во Льгове, по словам главы региона, под удары попали автобус, продуктовый магазин и остановка. Ранены два человека.