Украинские дроны атаковали практически все крупнейшие НПЗ в России. Какие предприятия еще не оказались под ударом? «Медуза» составила список. И он впечатляющий
Какие крупнейшие российские НПЗ Украина уже атаковала
- «Башнефть-Уфанефтехим», Уфа
- «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф»), Ленинградская область
- «Лукойл-Волгограднефтепереработка», Волгоград
- «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», Нижегородская область
- «Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез», Пермь
- Московский НПЗ, Москва
- Новокуйбышевский НПЗ, Самарская область
- Рязанский НПЗ, Рязань
- ТАНЕКО («Татнефть») и ТАИФ-НК, Нижнекамск
- Туапсинский НПЗ, Туапсе
- Тюменский НПЗ, Тюмень
- «Ярославнефтеоргсинтез» («Славнефть-ЯНОС»), Ярославль
Какие крупнейшие российские НПЗ Украина еще не атаковала
- Омский нефтеперерабатывающий завод, Омск
- Ангарская нефтехимическая компания, Иркутская область
Украинские военные планомерно наносят удары по российским НПЗ. Уже к концу мая 2026 года, как сообщало агентство Reuters, на европейской части России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который хотя бы раз не был атакован дронами ВСУ. Многие НПЗ оказывались под ударом несколько раз. Из-за атак беспилотников предприятия сокращают или останавливают производство — а в стране начался масштабный топливный кризис.
По состоянию на 29 июня, украинские беспилотники не атаковали только два предприятия — из числа крупнейших по объему переработки нефти. Оба расположены за Уралом. Один из них — Омский нефтеперерабатывающий завод — в принципе крупнейший в России.
В Омской области действует запрет на продажу топлива в канистрах и лимит в 40 литров бензина на одну заправку. В Иркутской области в июне ввели режим повышенной готовности из-за бензинового кризиса.
Украинские военные в рамках операции «Паутина» в июне 2025 года наносили удар дронами по военному аэродрому в Иркутской области. О каких-либо других ударах по территории этого региона информации нет. В Омской области 10 июня впервые с начала большой войны была объявлена беспилотная опасность. О сбитых в этот день над регионом дронах или об ударах беспилотников по каким-либо целям не сообщалось.
Также украинские дроны не долетали до НПЗ на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, но мощности этих предприятий недостаточно, чтобы обеспечить потребность в топливе на уровне всего региона.