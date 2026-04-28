В Туапсе снова загорелся нефтеперерабатывающий завод после атаки дронов. Прошлый пожар тушили четыре дня, он привел к экологической катастрофе

В Туапсе из-за падения обломков беспилотников в ночь на 28 апреля произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Пострадавших, как утверждается, нет. О других последствиях неизвестно.

Мэр города Сергей Бойко призвал жителей нескольких улиц, расположенных рядом с НПЗ, эвакуироваться из своих домов в пункт временного размещения, открытый в районной школе.

Издание «Кедр» пишет, что над городом стоят «огромные черные столбы дыма». «Пахнет гарью. При этом люди в основном ходят без респираторов или в простых медицинских масках. Говорят, что принюхались и не чувствуют запаха: это очень опасно, потому что так можно отравиться», — приводит издание слова корреспондентки. Кроме того, по ее словам, в реке Туапсе есть «черные потоки, которые резко отличаются от цвета воды и похожи на нефтепродукты».

Местные жители в районе 2 часов ночи сообщали о взрывах над городом и работе ПВО. Они рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости», что атака беспилотников длится уже несколько часов.

Телеграм-канал Astra публикует видео густого дыма с городских камер и подтверждает, что горит Туапсинский НПЗ в морском порту, который на протяжении последних дней уже неоднократно подвергался атаке.

Украинские телеграм-каналы также публикуют кадры атаки на морской терминал и пожара на НПЗ.

Туапсинский НПЗ подвергается атакам с середины апреля. Начавшийся после одной из этих атак пожар потушили только на четвертые сутки. В городе наступила экологическая катастрофа — выпали «нефтяные дожди», воздух наполнился сажей, а допустимая концентрация бензола и ксилола превысила норму в 2–3 раза. На следующий день после того, как открытое горение удалось ликвидировать, нефтепродукты из-за проливных дождей попали из реки в море. Власти о масштабе катастрофы умалчивают (жителям посоветовали только не открывать окна, пореже выходить на улицу и надевать маски), занятия в школах, несмотря на загрязнение воздуха, не отменяют.

Читайте также

Читайте также

