В Уфе пожар в районе НПЗ. На Урале объявлена угроза атаки беспилотников
Источник: Meduza
Беспилотники Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Уфе, сообщили украинские телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+, опубликовавшие несколько фото и видео с места события.
Жители Уфы заметили густой столб черного дыма, поднимающийся со стороны Черниковки, где расположены два нефтеперерабатывающих завода «Башнефти», сообщило издание Ufa1.
В управлении МЧС официально не привели никаких подробностей, заявив, что информация уточняется. Неофициально в ведомстве говорят, что в районе нефтеперерабатывающих заводов, «возможно, был прилет БПЛА», сообщило издание Mkset.
Перед атакой в регионах Урала объявили опасность удара беспилотников.
Власти Башкортостана на момент публикации случившееся не комментировали.