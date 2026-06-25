В Уфе пожар в районе НПЗ. На Урале объявлена угроза атаки беспилотников

Беспилотники Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Уфе, сообщили украинские телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+, опубликовавшие несколько фото и видео с места события.

Жители Уфы заметили густой столб черного дыма, поднимающийся со стороны Черниковки, где расположены два нефтеперерабатывающих завода «Башнефти», сообщило издание Ufa1.

В управлении МЧС официально не привели никаких подробностей, заявив, что информация уточняется. Неофициально в ведомстве говорят, что в районе нефтеперерабатывающих заводов, «возможно, был прилет БПЛА», сообщило издание Mkset.

Перед атакой в регионах Урала объявили опасность удара беспилотников.

Власти Башкортостана на момент публикации случившееся не комментировали.

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