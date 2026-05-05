Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф») в городе Кириши в Ленинградской области остановил работу после атаки ВСУ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, в результате ударов беспилотников повреждения получили три из четырех установок первичной переработки нефти. Собеседники агентства затруднились назвать сроки их ремонта.

Официально в «Сургутнефтегазе», в структуру которого входит «Кинеф», атаку не комментировали.

«Кинеф» — крупнейший НПЗ в европейской части России; в масштабах всей страны он занимает второе место после Омского НПЗ. В 2025 году «Кинеф» переработал 18 миллионов тонн нефти, что составляет около 7% от общего объема в РФ.

За время полномасштабной войны «Кинеф» неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников. Последняя крупная атака, которая привела к частичному сбою в его работе, произошла 26 марта 2026 года.

Что еще происходит сегодня

Война 1532-й день. ВСУ атаковали Чебоксары ракетами и дронами. Один из беспилотников влетел в жилой дом, два человека погибли

Что еще происходит сегодня

Война 1532-й день. ВСУ атаковали Чебоксары ракетами и дронами. Один из беспилотников влетел в жилой дом, два человека погибли