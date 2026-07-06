По данным украинских мониторинговых телеграм-каналов Exilenova+ и Supernova+, дроны впервые атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко днем 6 июля сообщил о «беспилотной опасности», а затем написал в своем телеграм-канале, что над регионом «сбиты вражеские БПЛА».

По словам главы региона, нескольким беспилотникам «удалось достичь северного промышленного узла Омска».

Обновление. Генштаб ВСУ вскоре заявил, что украинские дроны поразили Омский НПЗ, который находится в 2500 километрах от границы с Украиной. «Агентство», проанализировав опубликованные видео, подтвердило, что на кадрах виден именно Омский НПЗ. Украинский проект Dnipro Osint утверждает, что в результате атаки была повреждена установка первичной переработки нефти.

Омский НПЗ — крупнейший в России по объему перерабатываемой нефти. Если информация об ударе дронами по этому предприятию подтвердится, то в РФ останется лишь один НПЗ из топ-10, который пока не атаковали украинские беспилотники — Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области.

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