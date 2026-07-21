Пожар на складе Wildberries в Электростали. 18 июля 2026 года Татьяна Макеева / AFP / Scanpix / LETA

В ночь на 18 июля Украина атаковала два склада крупнейшего российского маркетплейса Wildberries, сославшись на то, что там хранились комплектующие для дронов. В результате погибли восемь человек, более 80 пострадали. Сумма ущерба, нанесенного складам и хранившимся на них товарам, пока неизвестна — на подсчеты уйдет не меньше месяца. Однако Forbes (а до этого «Коммерсант» и «Ведомости») с помощью экспертов попытался оценить, сколько мог потерять Wildberries и его продавцы. Вывод такой: ущерб продавцов гораздо больше ущерба самого маркетплейса, а шансы добиться полной компенсации от площадки минимальны.

Сколько мог потерять Wildberries

Под атаку ВСУ попали склады компании в подмосковной Электростали (площадь 250 тысяч квадратных метров, один из крупнейших логистических центров Wildberries), а также в Котовске Тамбовской области (площадь 108 тысяч квадратных метров, открылся только в прошлом году).

По оценкам экспертов, склады в Электростали и Котовске составляют от 6,5 до 9% складских площадей Wildberries. Их потеря не парализует работу маркетплейса, но может увеличить нагрузку на логистическую сеть. При этом сроки доставки для покупателей вряд ли сильно удлинятся: у Wildberries много сортировочных центров, что позволяет быстро перенастроить маршруты.

По подсчетам источников «Коммерсанта» и Forbes, восстановление складов может стоить от 60 до 100 тысяч рублей за квадратный метр , что дает общую сумму от 22 до 36 миллиардов рублей. Для сравнения: чистая прибыль Wildberries в 2025 году составила 175 миллиардов рублей .

Неизвестно, была ли оформлена страховка на сгоревшие склады. Участники рынка говорят, что Wildberries обычно не страхует свои объекты. Но даже без страховки компания способна самостоятельно справиться с ущербом — особенно если атака на склады в Электростали и Котовске не повлечет за собой серьезного и длительного нарушения логистических процессов.

Похоже, Wildberries стремится как можно скорее снова ввести в строй выпавшие складские площади — склад в Котовске (там при пожаре погибли семь человек, но сам пожар потушили быстрее) возобновит работу уже 23 июля, то есть через пять дней после атаки. Откроется ли снова склад в Электростали, пока непонятно. Пожар там планировалось полностью потушить только к утру 21 июля.

Сколько могли потерять продавцы

В 2024 году у Wildberries сгорел склад в поселке Шушары Ленинградской области. Тогда компания компенсировала продавцам, чьи товары хранились на складе, 35 миллиардов рублей. Сейчас ущерб сильно больше — в разговоре с Forbes аналитик исследовательского агентства Data Insight Сергей Семко заявил, что товарные остатки продавцов на складах в Электростали и Котовске можно оценить в 150–235 миллиардов рублей , «осторожный коридор — 150–170 миллиардов».

Формально компания не должна возмещать ущерб селлерам. 7 июля — за 11 дней до атаки на склады — Wildberries изменил условия своего договора с продавцами, освободив себя от ответственности за «обстоятельства непреодолимой силы», к которым отнесли и атаки беспилотников.

Неизвестно, сколько продавцов, хранивших товары на складах в Электростали и Котовске, приняли новые условия договора. У тех, кто принял, шансы в суде минимальны. У тех, кто не принял или завез товар на склад еще до принятия документа, шансы выше, но гарантии тоже нет, считает адвокат Константин Степанов. Управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков отмечает, что даже до изменения договора суд, скорее всего, признал бы прямое попадание дрона форс-мажорным обстоятельством — на основании норм Гражданского кодекса. Впрочем, по словам Шаркова, селлеры могут добиться частичного возмещения ущерба, если докажут в суде, что Wildberries не принял достаточные меры для защиты товара.

Управляющий партнер Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов подчеркивает, что для Wildberries компенсации — это вопрос не только денег, но и репутации. Возможно, в том числе поэтому маркетплейс пообещал помочь жертвам атаки на склады и предложил меры поддержки продавцам. Но для последних это скидки, временная отмена штрафов и помощь с кредитами, а не прямые компенсации. Forbes считает, что продавцам вряд ли стоит рассчитывать на то, что Wildberries полностью возместит им стоимость уничтоженного товара: если оценка в 150–170 миллиардов рублей верна, Wildberries пришлось бы потратить на компенсации почти всю свою прибыль за прошлый год.

Страховки тоже вряд ли помогут. Для продавцов Wildberries действуют программы страхования, однако они покрывают в первую очередь утрату, повреждение или подмену товара. Гендиректор сервиса оформления страховок Polis.online Андрей Креер предполагает, что страховые полисы в целом есть только у 5–7% продавцов на Wildberries и лишь 10–20% из них включают риск диверсии: такие полисы обычно гораздо дороже.

Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко заявил, что по итогам инвентаризации поврежденных складов продавцы начнут переговоры с Wildberries. Он выразил надежду, что стороны найдут «компромиссный вариант покрытия убытков». Глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Алексей Федоров считает, что к вопросу компенсаций продавцам может подключиться государство.