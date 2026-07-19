Продавцы Wildberries хотят компенсаций за сгоревший товар после ударов Украины. Компания в ответ обещает скидки и льготные кредиты

Глава Wildberries Татьяна Ким Alyona Bzhakhova / TASS / Profimedia

После украинской атаки в Московской и Тамбовской областях загорелись два склада Wildberries. Пожар в хранилище в Электростали не могут потушить до сих пор. Сколько товаров сгорело вместе с этими помещениями и какие убытки понесут продавцы, неизвестно. В Wildberries говорят, что будут подсчитывать ущерб еще около месяца. Сразу после ударов глава компании Татьяна Ким напомнила, что по условиям договора с начала июля Wildberries не обязана компенсировать продавцам утраченный товар. Однако, по ее словам, маркетплейс «прорабатывает» вопрос выплат и другие меры финансовой поддержки. 19 июля Wildberries и его партнеры объявили о первых таких решениях. Вот как компания решила поддержать продавцов, которые уже возмутились из-за финансовых потерь.

Wildberries даст скидки на хранение товаров на ближайшие 45 дней со дня поставки и бесплатно перевезет товары на региональные склады.

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