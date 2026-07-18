Зеленский: на складах Wildberries, которые атаковала Украина, хранились комплектующие для дронов 

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку украинских беспилотников по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. Он назвал это ответом на российские удары по гражданской инфраструктуре в Украине.

По его словам, в логических центрах компании хранились комплектующие для беспилотников.

«Сегодня наши дальнобойные санкции сработали в трех направлениях на российской территории, а также на временно оккупированной нашей земле и в море. В частности, в ответ на российские удары по нашей гражданской инфраструктуре, по нашим городам и областям были поражены два значительных логистических объекта — в Московском и Тамбовском регионах, на расстоянии более 500 и около 700 км от линии фронта. Они были задействованы агрессором для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Также поражен нефтяной объект», — заявил президент Украины.

В результате атаки по складу Wildberries в Тамбовской области погибли семь сотрудников компании, еще 25 получили ранения. Кроме того, 24 человека пострадали в результате удара украинских беспилотников по логистическому центру компании в подмосковной Электростали.

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