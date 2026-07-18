Глава Wildberries: маркетплейс не обязан компенсировать продавцам утраченный товар из-за удара дронов, но вопрос выплат «прорабатывается»

Wildberries «прорабатывает» вопрос выплат продавцам, которые потеряли свои товары в результате удара украинских дронов по складам маркетплейса в Московской и Тамбовской областях. Об этом сообщила глава Wildberries Татьяна Ким.

Она рассказала, что компания выплатит семьям погибших по два миллиона рублей, пострадавшим, которые находятся в тяжелом состоянии — по миллиону рублей.

«Также всех наших партнеров волнует вопрос компенсаций за товар, который хранился на наших объектах. Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки. Обязательно детально проинформируем вас на портале продавца об этих выплатах, мерах и порядке их получения», — заявила Татьяна Ким.

В начале июля Wildberries добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает маркетплейс от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников.

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