Склад Wildberries в Котовске, пострадавший от удара ВСУ, возобновит работу

23 июля маркетплейс Wildberries возобновит работу своего склада в городе Котовске Тамбовской области, в ночь на 18 июля подвергшегося атаке украинских дронов.

«23 июля, после завершения оценки состояния логистического комплекса в Котовске, склад снова сможет принимать поставки. Товары, которые находились на нем, вернутся в продажу», — написала в телеграме основательница Wildberries Татьяна Ким.

По ее словам, в ближайшее время Wildberries отобразит на портале продавцов маркетплейса товары, которые находились на втором складе, пострадавшем от украинского удара, — в Электростали. Возобновит ли склад работу, Ким не уточнила.

«Я вижу много вопросов по выплатам за поврежденный товар в Электростали. Не сомневайтесь, мы не оставим вас наедине с этой проблемой. Ранее говорила про необходимое время на оценку последствий. Уже поставила задачу команде ускориться, совсем скоро сможем дать вам обновленный статус», — написала предпринимательница.

В результате удара ВСУ по складам Wildberries в Котовске и Электростали погибли восемь человек, около 80 пострадали. По предварительным оценкам, ущерб от атаки превысит 50 миллиардов рублей. Маркетплейс заявил, что компенсировать продавцам утраченный товар, но предложил им другие меры поддержки.

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