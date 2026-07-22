Украина второй раз за неделю атаковала склады Wildberries. На Кубани и Ставрополье масштабные пожары Фото и видео

Украинские беспилотники в ночь на 22 июля атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край). Там начались сильные пожары. К тушению привлекли вертолеты МЧС. По данным властей Краснодарского края, в результате атаки пострадали десять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. В Невинномысске пострадали пятеро, никому из них госпитализация не потребовалась. Глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что на складах провели оперативную эвакуацию сотрудников. Собрали фото и видео последствий атаки.

Краснодар Exilenova+

Краснодар Канал Владимира Зеленского в Telegram Краснодар Канал Владимира Зеленского в Telegram

Краснодар Exilenova+

Краснодар Exilenova+ Exilenova+

Краснодар Exilenova+

Краснодар Exilenova+ Краснодар Exilenova+

. Exilenova+

Пожар на складе в Невинномысске в Ставропольском крае Социальные сети / Reuters / Scanpix / LETA

Exilenova+

Невиномысск Exilenova+ Exilenova+

Невиномысск Exilenova+

Материал дополняется

Предыдущая атака ВСУ на склады Wildberries

«Жили спокойно, а теперь по нам бьют» Репортаж о том, что происходит в Тамбове после атаки на склад Wildberries, где погибли восемь сотрудников и пострадали 25

Предыдущая атака ВСУ на склады Wildberries

«Жили спокойно, а теперь по нам бьют» Репортаж о том, что происходит в Тамбове после атаки на склад Wildberries, где погибли восемь сотрудников и пострадали 25