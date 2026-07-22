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Украина второй раз за неделю атаковала склады Wildberries. На Кубани и Ставрополье масштабные пожары Фото и видео

Источник: Meduza

Украинские беспилотники в ночь на 22 июля атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край). Там начались сильные пожары. К тушению привлекли вертолеты МЧС. По данным властей Краснодарского края, в результате атаки пострадали десять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. В Невинномысске пострадали пятеро, никому из них госпитализация не потребовалась. Глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что на складах провели оперативную эвакуацию сотрудников. Собрали фото и видео последствий атаки.

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Пожар на складе в Невинномысске в Ставропольском крае
Социальные сети / Reuters / Scanpix / LETA
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