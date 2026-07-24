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В Петербурге и Ленинградской области горят склады Wildberries. Украинские военные нанесли новые удары по логистическим центрам компании. Фото и видео
Источник: Meduza
Украинские военные в ночь на 24 июля вновь атаковали дронами склады российского маркетплейса Wildberries — четвертый раз за неделю. Удары нанесли по складам в Шушарах (Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь» (Ленинградская область). На территории логистических комплексов начались пожары. Дым от горящих складов маркетплейса виден за несколько километров, в тушении пожаров задействованы вертолеты. В Wildberries заявили, что сотрудники складов не пострадали. «Медуза» публикует фото и видео очевидцев из Петербурга и Ленинградской области.