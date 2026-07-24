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Пожарный вертолет набирает воду в Невe
новости

В Петербурге и Ленинградской области горят склады Wildberries. Украинские военные нанесли новые удары по логистическим центрам компании. Фото и видео

Источник: Meduza
Пожарный вертолет набирает воду в Невe
Пожарный вертолет набирает воду в Невe
«Бумага»

Украинские военные в ночь на 24 июля вновь атаковали дронами склады российского маркетплейса Wildberries — четвертый раз за неделю. Удары нанесли по складам в Шушарах (Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь» (Ленинградская область). На территории логистических комплексов начались пожары. Дым от горящих складов маркетплейса виден за несколько километров, в тушении пожаров задействованы вертолеты. В Wildberries заявили, что сотрудники складов не пострадали. «Медуза» публикует фото и видео очевидцев из Петербурга и Ленинградской области.

Момент удара
Exilenova+
Шушары
Exilenova+
Exilenova+
EPA / Scanpix / LETA
«Медуза»
EPA / Scanpix / LETA
EPA / Scanpix / LETA
Фотография очевидца
Exilenova+
Exilenova+
Exilenova+
EPA / Scanpix / LETA
EPA / Scanpix / LETA
«Медуза»
Фотография очевидца
Exilenova+
«Медуза»
Exilenova+
Exilenova+
«Осторожно, новости»
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