Петербург, 24 июля 2026 года Exilenova+

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

ВСУ бьют по Wildberries. Это напрямую касается десятков тысяч россиян: не только сотрудников маркетплейса, но и малых предпринимателей, которые зарабатывают с помощью Wildberries, — и их близких. Что вы думаете об этих событиях? Если склады используются для обеспечения российской армии, это «законные цели»? Вы считаете удары по таким объектам обоснованным возмездием за те колоссальные потери, которые понесла Украина из-за российской агрессии? Или в этой ситуации Украине будет сложнее говорить, что она ведет «справедливую войну»? Если удары затронули лично вас, поделитесь своей историей.

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Россия

Российские системы ПВО в ночь на 24 июля перехватили и уничтожили 571 украинский беспилотник над России, аннексированным Крымом, Азовским и Черным морем, отчиталось Минобороны РФ.

Эта атака Украины стала одной из самых массированных с начала года. По оценкам государственного информационного агентства ТАСС, крупнейшей за год атакой был удар украинских беспилотников 26 июня: тогда Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 660 дронов за ночь.

Сколько всего украинских беспилотников атаковали страну 26 июня и 24 июля, неизвестно: российское министерство отчитывается только о сбитых.

Целями украинской атаки — в четвертый раз за неделю — стали склады маркетплейса Wildberries

В результате удара беспилотников масштабные пожары начались в зданиях логистических комплексов компании в Шушарах (Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь» (Ленинградская область). Они остановили работу. Возбуждено уголовное дело о теракте. Возгорания тушат с помощью вертолетов.

В результате удара по складу в Ленобласти есть пострадавшие. По данным региональных властей, пострадали три человека. Следственный комитет России также подтверждает данные о пострадавших, но отмечает, что их количество уточняется. При этом в Wildberries утверждают, что, по предварительным данным, на складах компании в Петербурге и Ленобласти никто не пострадал, поскольку сотрудников заблаговременно эвакуировали.

Помимо склада Wildberries, в промзоне «Уткина заводь» загорелись еще два склада, пишет издание Astra со ссылкой на фото и видео очевидцев. В одном загоревшемся помещении находится распределительный центр компании «Строительный торговый дом „Петрович“», кому принадлежит второй склад, не уточняется.

Местные власти сообщили, после удара украинского беспилотника обрушился один из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района Ленобласти. Этот населенный пункт находится примерно в 40 километрах от склада Wildberries, рядом с Ладожским озером.

Один из беспилотников упал в петербургском районе Купчино между жилыми домами, сообщает «Бумага» со ссылкой на домовые чаты и читателей издания. Некоторых жильцов эвакуировали, других наоборот попросили остаться в квартирах. Улицу Олеко Дундича перекрыли. Между местом падения дрона и горящим в Шушарах складом Wildberries больше четырех километров, отмечают журналисты.

Под удар Украины попал и сортировочный центр Wildberries в аннексированном Симферополе. Судя по фото и видео очевидцев, там произошел пожар. Как изначально сообщили в компании, сортировочный центр «был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности». Позже глава Wildberries Татьяна Ким подтвердила атаку. По ее словам, в результате ударов по логистическим комплексам в Петербурге, Ленобласти и Симферополе часть площадей и товаров удалось сохранить, а со складов провели «оперативную эвакуацию» сотрудников.

Кроме того, украинские мониторинговые телеграм-каналы сообщали об ударе по складу Wildberries в Твери. Компания атаку не подтверждала. Губернатор Тверской области Виталий Королев сообщил, что в Твери в результате «отражения атаки беспилотников» произошел пожар в «административном здании логистического центра» в поселке Элеватор. Согласно открытым данным, в этом поселке нет склада Wildberries, только пункт выдачи. Возгорание уже потушили. Люди не пострадали.

Украина нанесла удар по производителю ракет в Кирове

Жители Кирова сообщили о взрывах и пожаре в городе. Российское издание Astra и украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+ со ссылкой на фото и видео очевидцев сообщают, что под удар Украины попал завод «Авитек» (АО «Вятское машиностроительное предприятие „Авитек“»).

Предприятие, согласно открытым данным, выпускает продукцию военного и гражданского назначения. Среди прочего «Авитек» занимается выпуском авиакомплектующих. В Украине утверждают, что предприятие специализируется в том числе на производстве зенитных управляемых ракет класса «земля — воздух» и ракет-мишеней, а также сотрудничает с другими заводами по процессу производства зенитно-ракетных комплексов «Тор» и ракет Х-101 и другой военной продукции. Завод находится под санкциями США и ряда других стран.

Местные власти подтвердили, что Украина нанесла ракетный удар по предприятию в Кирове. При этом глава Кировской области Александр Соколов не уточнил, что это за предприятие. В результате удара есть пострадавшие, но сколько, не уточняется.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные нанесли удар по «одному из важнейших военных предприятий» в Кирове. Он назвал эту атаку «справедливым ответом» на российские удары по Украине. В своем комментарии он напрямую не упомянул удары по складам Wildberries, лишь отметив, что «идет операция и по российской логистике», которая обеспечивает армию РФ «компонентами для дронов» и «снаряжением».

Война в фотографиях. Последствия удара Украины по складам Wildberries в Петербурге

Exilenova+

Exilenova+

Exilenova+

Exilenova+

Exilenova+

Exilenova+

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Митя (Крым). Тут у нас, в селе в северо-западном Крыму, нет света по трое-четверо суток. Потом свет дают, иногда на минуту, иногда на час-два — и снова отключают на четверо суток. Когда нет света, нет ни телефонной связи, ни интернета, ни воды.

Бензина для генератора тоже нет, нет и солярки для автомобиля. Автобусы, электрички и поезда не ходят. Магазины закрываются. Предприятия распускают рабочих. В 40-градусную жару у стариков пропадают лекарства и последняя еда. Негде взять питьевую воду.

Передайте москвичам, которые в письмах вам жалуются на отсутствие радости от покупки нового авто, пусть попробуют представить, как их семья допивает последний литр воды и взять ее, питьевую воду, негде ни сегодня, ни завтра.

Местные СМИ говорят, что все идет по плану и проблемы решатся к середине августа. Оппозиционные СМИ предпочитают писать про футбол, танцы и кино. Украина, возвращения которой мы с надеждой ждем уже 12 лет, искренне радуется, говорят: «Мы вернемся, когда Крым превратится в пустыню».

Такая, видимо, у нас карма. Такая судьба.

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