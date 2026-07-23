Война 1611-й день. Новые попытки перезапустить переговоры: Лавров встретился с Рубио, Зеленский поговорил с Кушнером и Уиткоффом

Склад Wildberries в Подмосковье, выгоревший после атаки дронов ВСУ. 23 июля 2026 года Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

ВСУ бьют по Wildberries. Это напрямую касается десятков тысяч россиян: не только сотрудников маркетплейса, но и малых предпринимателей, которые зарабатывают с помощью Wildberries, — и их близких. Что вы думаете об этих событиях? Если склады используются для обеспечения российской армии, это «законные цели»? Вы считаете удары по таким объектам обоснованным возмездием за те колоссальные потери, которые понесла Украина из-за российской агрессии? Или в этой ситуации Украине будет сложнее говорить, что она ведет «справедливую войну»? Если удары затронули лично вас, поделитесь своей историей.

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Мир

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры, посвященные завершению российско-украинской войны, на Филиппинах на полях саммита АСЕАН.

По итогам переговоров Рубио констатировал: для мирного урегулирования конфликта потребуются «новые идеи». По его словам, предыдущие предложения, ранее обсуждавшиеся на переговорах, «были неприемлемы для Украины». «И я не думаю, что будут приемлемы для них и сейчас. На самом деле, вероятно, даже менее приемлемы», — сказал глава Госдепа.

Рубио не уточнил, что именно имел в виду. Во время официальных переговоров, которые Россия и Украина вели в начале года, СМИ писали, что сторонам не удавалось договориться по поводу статуса Донбасса: несмотря на различные компромиссные варианты, предлагавшиеся в ходе переговоров, Россия настаивала, что должна получить Донецкую область целиком. Украина категорически отвергала этот вариант.

Лавров публичных заявлений после встречи с Рубио не делал. МИД РФ ограничился официальным пресс-релизом о том, что глава ведомства «довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения», а также пожаловался Рубио на «дестабилизирующую политику европейских стран».

За несколько часов до переговоров Лаврова и Рубио президент Украины Владимир Зеленский поговорил со спецпосланниками Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Никаких деталей не раскрывалось: президент Украины заявил лишь, что это был «важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир».

Уже сегодня Зеленский заявил, что во время беседы американские посредники «кратко представили несколько вариантов» дальнейших переговоров. Он добавил, что рассчитывает обсудить их с представителями США в ближайшем будущем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал «не придаваться излишнему оптимизму» на фоне новостей о переговорах, подчеркнув, что «говорить о новой динамике не приходится». При этом он заявил, что Москва поддерживает контакты с Кушнером и Уиткоффом и рассчитывает на их скорый приезд в Москву, однако не стал называть конкретных временных сроков.

Официальные переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США велись в январе-феврале, их временно приостановили из-за начала войны на Ближнем Востоке, так как Кушнер и Уиткофф занялись переговорами с Ираном. И Россия, и Украина официально все это время заявляли, что сохраняют приверженность переговорному процессу.

Несколько дней назад в Азербайджан одновременно прилетали премьер-министр РФ Виктор Зубков и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, а также бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек и бывший глава Ведомства федерального канцлера Рональд Пофалла. СМИ предполагали, что они могли проводить консультации по поводу завершения войны, косвенно это подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Попытки возобновления переговоров происходят на фоне появления неофициальных сообщений из Москвы о том, что Владимир Путин настроен на продолжение боевых действий.

Источники Reuters, близкие к Кремлю, в начале июля сообщали, что Путин «занял бескомпромиссную позицию» по вопросу завоевания Донбасса и критиковал советников, которые предлагали искать компромисс на основе прекращения огня по линии фронта. Bloomberg вчера написал, что Россия больше не планирует в рамках мирного соглашения возвращать Украине оккупированные территории в Сумской и Днепропетровской областях.

Война в фотографиях. Последствия ударов ВСУ по России

Сегодня утром украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. Минобороны России отчиталось об уничтожении 223 дронов. Наиболее интенсивная атака была в Воронежской области, там под удар, помимо прочего, попал логистический центр Wildberries. В результате падения дрона в пригороде Воронежа произошел пожар в частном доме, погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения.

Воронеж

Exilenova+

Новоспасское, Ульяновская область

Exilenova+

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Башкортостан

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Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Сергей (Россия). Я владелец «независимых» АЗС в провинциальном городе Поволжья, управляю двумя заправками. Расскажу, как обстоят дела с топливом изнутри.

До прошлого года у нас был прямой контракт с крупнейшим производителем бензина и дизеля в России, мы получали поставки напрямую от производителя и по адекватным ценам. Но с 1 января они не стали продлевать с нами договор, сославшись на изменение ситуации на рынке (в 2025-м как раз случились первые громкие атаки на НПЗ, был первый топливный кризис, пусть и не такой масштабный, как нынешний). И вот с нового года нам приходится закупать топливо на бирже, по коммерческим ценам. Разумеется, цены на топливо у нас выросли и стали выше, чем на сетевых заправках, снизился поток клиентов.

Но сущий кошмар начался месяц назад, когда ввели первые ограничения. Я всегда старался держать запасы в хранилищах, заказывал топливо заранее, и это нас спасало первые несколько дней. Но почти две недели бензин было просто не купить! Сейчас купить можно, но цены взлетели — получается больше 70 рублей за литр 92-го, раньше было 50-55.

Прибавьте к этому затраты на доставку, плюс мне надо платить людям зарплаты, выплачивать аренду земли, налоги… В итоге на наших заправках цена обычного бензина — больше 100 рублей за литр. Это при том, что я работаю в ноль, не получаю прибыль. Люди ругаются, к нам уже приходили с проверкой — но ничего не нашли, это обоснованная цена. Выживаем за счет того, что у нас нет лимита, заправляем все номера (чет/нечет) и отпускаем топливо в канистры.

Не представляю, как в таких условиях работать дальше. Я в этом деле больше 30 лет работаю, пережил 90-е, кризисы 2008 и 2014 годов, устоял, когда в город массово зашли «сети». Но в такой заднице мы не были никогда. Просто опускаются руки, хочется бросить все, продать за три копейки, пусть они сами разбираются.

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