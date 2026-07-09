Путин настроен на дальнейшую эскалацию с Украиной, говорят близкие к Кремлю источники Reuters. По вопросу захвата Донбасса у него «бескомпромиссная позиция»

Президент РФ Владимир Путин отвергает предложения о мирных переговорах с Украиной и, скорее всего, пойдет на эскалацию конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.

По данным агентства, усиление ударов Украины по российским НПЗ лишь укрепило решимость Путина продолжать боевые действия. Собеседник Reuters, регулярно встречающийся с президентом РФ, заявил о «высокой вероятности» эскалации в ближайшие месяцы. Он не уточнил, в чем она будет заключаться.

Один из источников сообщил, что президент России «занял бескомпромиссную позицию» по вопросу завоевания оставшейся части Донецкой области — и что он недавно раскритиковал группу советников, предлагавших искать компромисс на основе прекращения огня по линии фронта. Как отметил другой собеседник Reuters, Путин «уверен» в том, что российские военные скоро захватят Донбасс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, к которому Reuters обратился с запросом о комментарии для материала, заявил: «Россия готова к мирному урегулированию, но обладает достаточным потенциалом, чтобы действовать самостоятельно и продолжать специальную военную операцию».

Недавно Путин публично дал понять, что на его планы вести войну не повлияет нехватка бензина в России (она напрямую затронула около трети граждан страны), вызванная ударами Украины по российским НПЗ. Президент РФ признал, что Киев предлагал «прекращение ударов вглубь территорий с обеих сторон», но Путин отказался — ведь российские дальнобойные удары «гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные».

8 июля Путин заявил, что Украина своими атаками пытается создать «нервозную обстановку в обществе» и выразил уверенность, что ей это не удастся, а «запас прочности энергосистемы России очень высокий — один из самых высоких в мире».

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Фото на обложке: Сергей Булкин / РИА Новости / Спутник / Profimedia