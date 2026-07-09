Financial Times: топливный кризис напрямую затронул больше трети россиян

Топливный кризис в России напрямую затрагивает около 50 миллионов человек, или 35% населения страны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственный анализ, основанный на количестве автомобилистов в каждом регионе страны.

Нынешний топливный кризис в России — самый тяжелый со времен позднего СССР, утверждает издание. По разным оценкам, из-за атак украинских беспилотников российские нефтеперерабатывающие заводы потеряли от 20 до 40% мощностей.

Как заявил FT глава исследований энергетики Киевской школы экономики Борис Додонов, в июне Россия в среднем перерабатывала 4,1 миллиона баррелей нефти в сутки. Это на 28% ниже среднего показателя за последние пять лет и на 35% меньше проектной мощности.

«Кризис реален. Люди его чувствуют, — сказал старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко. — Но пока он еще не привел к масштабным экономическим последствиям».

Топливный кризис в России усугубился на фоне усиления атак украинских беспилотников по нефтяным объектам в регионах. Под удары попали все крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы страны.

На фоне дефицита бензина по всей стране ввели те или иные ограничения на продажу топлива. Так, с начала июля шесть регионов перешли или собираются перейти на систему продажи бензина по автомобильным номерам — в четные дни могут заправиться машины, чьи номера начинаются (или заканчиваются) на четную цифру, в нечетные — на нечетную.

Таким образом власти хотят уменьшить очереди на заправки, в которых жители страны вынуждены стоять часами или даже сутками.