Из-за топливного кризиса в российских регионах вводят систему заправки по номерам автомобилей Вот где уже действуют такие ограничения

АЗС в Москве, 29 июня 2026 года Павел Бедняков / AP / Scanpix / LETA

В России продолжается топливный кризис. Во многих регионах действуют ограничения на количество литров, которые можно приобрести за один раз. Их вводят как власти, так и сети АЗС. Топливо есть не на всех заправках, а на те АЗС, где оно есть, выстраиваются длинные очереди. Власти пытаются убедить россиян, что проблема с дефицитом бензина скоро будет решена, призывают потерпеть и стыдят за «ажиотаж». Однако пока ситуация не улучшается. Некоторые регионы решили перейти на систему продажи бензина по автомобильным номерам — в четные дни могут заправиться машины, чьи номера начинаются (или заканчиваются) на четную цифру, в нечетные — на нечетную. Схожую систему, известную как «odd-even» («чет-нечет») применяют и в других странах для борьбы с дефицитом топлива, Например в США продажа бензина по такой системе вводилась в 2012 году в штатах, пострадавших от урагана «Сэнди».

Где уже ввели продажу бензина по номерам автомобилей

Орловская область (с 4 июля)

Нижегородская область (с 9 июля)

республика Мордовия (с 9 июля)

город Астрахань (с 9 июля)

Псковская область (с 10 июля)

Липецкая область (с 11 июля)

По данным российских СМИ и телеграм-каналов, возможность продажи бензина по номерам рассматривают также в Ивановской, Тамбовской областях и Ярославской областях. Однако власти Тамбовской области уверяют, что пока не собираются прибегать к такой мере. Власти Ярославской области также заявили, что «введение системы заправки по номерным знакам не планируется».

Читайте также

У властей не получается справиться с бензиновым кризисом. Чем это грозит России? Цены растут, дефицит затрагивает все больше отраслей, а импорт топлива не спасает 7 карточек