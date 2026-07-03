Дефицит топлива в России заметил даже Путин. Но он и близко не представляет, что об этом рассказывают в соцсетях

Очереди длиной в 18 часов, биотуалеты вдоль трасс, доставка на дом — и другие истории россиян о том, как они добывают бензин