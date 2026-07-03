По всей России бензиновый кризис. Еще месяц назад такого никто не мог и представить В одном абзаце — о том, как стремительно развивались события
Украинские дроны уже несколько месяцев бьют по российским НПЗ — и к началу лета из-за постоянных простоев проявляется накопленный эффект. Проблемы у потребителей начинаются с Крыма: на бензин вводят талоны, но они сразу заканчиваются. А потом на полуострове бензин прекращают продавать вовсе. В других регионах вводят лимиты: сначала на частных АЗС, потом — в крупных государственных сетях, в европейской части России — а затем и в Сибири, в том числе, в нефтедобывающих регионах. Правительство называет ситуацию «непростой, но контролируемой». Россия просит бензин у Казахстана, потом у Индии. Кремль требует от подконтрольных СМИ замалчивать кризис. Власти начинают преследовать перекупщиков и блокировать объявления о продаже бензина на маркетплейсах. Правительство планирует разрешить неэкологичный бензин «Евро-2». Путин признается: Украина предлагала прекратить удары по НПЗ, но он отказался — ведь наступление в Донбассе важнее, а дефицит бензина «не критический». Очереди на заправках — уже почти по всей стране, люди стоят в них сутками. Правительство этого не видит: «есть перебои на отдельных заправках, они быстро устраняются». Неудивительно, ведь чиновников на АЗС обслуживают без очередей.