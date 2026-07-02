В России появились заправки, где чиновников обслуживают вне очереди

Как минимум в четырех российских регионах чиновников стали обслуживать без очереди на заправках. На это обратило внимание издание «7×7».

В Саратове, где недавно продлили ограничения на продажу бензина до 15 июля, на одной из АЗС «Роснефти» обслуживают только служебные автомобили. Однако это распространяется не только на машины, принадлежащие экстренным службам, рассказывает местное издание «Взгляд-инфо».

Но на наших глазах заправились сотрудник одной из районных администраций Саратова, водители авто МФЦ и «Почты России». А от одного из посетителей прозвучал пароль: «Правительство».

Журналисты подчеркивают, что никаких документов у покупателей на этой заправке не спрашивают. Однако и на ней действует общее ограничение — не более 30 литров на машину в сутки.

Депутат Краснодарской городской думы Александр Сафронов в своем телеграм-канале поделился видеороликами от подписчиков, снятыми на одной из местных заправок «Роснефти». Там бензин продают только госслужащим, которые показывают соответствующее удостоверение.

О схожей ситуации рассказывают читатели издания ЕАН. По их словам, на одной из заправок «Роснефти» на трассе Челябинск — Екатеринбург обычным покупателям говорят, что бензина нет. Но продают его госслужащим.

Волгоградское издание «Блокнот» пишет, что на одной из заправок «Газпрома» местному жителю отказали в продаже бензина. При этом он был в наличии на АЗС, но его могли купить только обладатели топливных карт. Приобрести такую карту может любой человек. Однако, по словам одного из покупателей, пользуются ими в основном сотрудники экстренных служб и местной администрации.

Из-за участившихся атак украинских беспилотников по нефтяным объектам в России продолжается топливный кризис. Почти во всех регионах действуют ограничения на продажу бензина. В результате люди вынуждены стоять в многочасовых очередях, чтобы заправить автомобиль.

Российские власти утверждают, что дефицит топлива в стране не критический. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак накануне заявил, что внутренний российский рынок «обеспечен бензином».

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