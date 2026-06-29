Чита. Июнь 2026 года Евгений Епанчинцев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Топливный кризис в России, возникший из-за регулярных атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, с каждым днем становится все серьезней. Нехватка бензина или резкий рост спроса на него в ожидании более серьезного дефицита наблюдаются практически по всей стране. Проблемы с топливом накануне признал даже Владимир Путин. Хотя добавил, что дефицит бензина в России «не критический». Власти 26 регионов уже ввели ограничения на продажу топлива, но пока эти меры никак не помогают в борьбе с кризисом. Очереди на заправках продолжают расти, а россияне массово жалуются в соцсетях на то, что не могут заправить автомобиль. «Медуза» собрала наиболее яркие реакции пользователей соцсетей на ситуацию с нехваткой бензина в России.

Осторожно! В некоторых роликах есть мат.

На прошлой неделе резко выросло количество жалоб на нехватку топлива в Сибири. Это связано с ограничениями на продажу топлива, которые власти нескольких областей — Иркутской, Омской и Новосибирской — ввели 23 июня. Лимиты на один автомобиль варьируются в зависимости от региона.

Судя по всему, сложнее всего ситуация в Иркутске: 28 июня губернатор области Игорь Кобзев объявил о введении в регионе режима повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации из-за нехватки бензина. Очереди на местных АЗС начали патрулировать сотрудники МВД и Росгвардии. На следующий день полиция сообщила, что составила четыре протокола на местных жителей, которые перепродавали бензин по завышенным ценам.

Местные жители публикуют в инстаграме видеоролики, на которых видны длинные очереди на заправки. Одна из пользовательниц пожаловалась, что доехала от Иркутска до Ангарска (это около 50 километров), но так и не смогла заправить автомобиль.

Люди стоят в очередях ночами, и все равно не всем удается купить топливо. В местном телеграм-чате «Где залить? | Иркутск» участники выкладывают видеоролики с АЗС, где висят объявления об отсутствии любого топлива. Некоторые водители рассказывают, что провели в очереди около 18 часов, прежде чем им удалось заправиться. Они также делятся советами, как подготовиться к поездке за бензином.

В конце прошлой недели мэр Иркутска Руслан Болотов заявил, что в районе АЗС будут установлены биотуалеты, чтобы снизить неудобства для водителей, ожидающих в очередях. Он также добавил, что проблем с дизельным топливом в городе нет, а вот бензин доступен только у одной сети. По словам местных жителей, биотуалеты также появились вдоль некоторых трасс, где наблюдаются наиболее длинные очереди.

В местных телеграм-каналах также пишут, что в Иркутске организовали доставку бензина на дом. Это позволяет жителям не тратить время в очередях. Однако за такую услугу приходится переплачивать примерно в два раза.

О больших очередях на заправках (или полном отсутствии топлива на АЗС) сообщают жители Уфы, Ижевска, Екатеринбурга, Краснодара, Калининграда и множества других городов. Некоторые из опубликованных роликов весьма эмоциональные.

Жительница Ростова-на-Дону рассказывает, что на четырех заправках было только дизельное топливо. После трех часов поиска ей удалось встать в очередь на одной из АЗС, но после часового ожидания выяснилось, что бензин закончился. Позже ей все-таки удалось заправить автомобиль.

В ролике из Ивановской области пользователь инстаграма проезжает вдоль очереди, в которой насчитывается около 150 автомобилей. Он задается вопросом, почему люди предпочитают ссориться друг с другом, вместо того, чтобы разобраться, из-за чего именно возникли такие проблемы. В комментариях отмечают, что в самом Иваново ситуация с бензином не лучше.

Издание «Фортанга» 26 июня сообщило, что в Ингушетии приостановили работу часть заправок «Роснефти» и еще нескольких других компаний. За день до этого «Верстка» писала, что это один из пяти российских регионов, которые топливный кризис пока не затронул.

Украинский телеграм-канал Exilenova+ опубликовал несколько роликов из разных городов России, в том числе из Москвы, где жители также жалуются на отсутствие бензина и длинные очереди на заправках. Некоторым из них купить топливо так и не удалось.

В одном из таких роликов жительница Новосибирска (где сегодня на некоторых заправках приостановили продажу бензина физлицам) также обращает внимание на то, что топливный кризис ударит по логистике в стране.

Жители аннексированного Крыма, где перебои с топливом начались еще в конце мая, в скором времени могут столкнуться с новой проблемой — отключением интернета. Об этом пишет издание «Крым.Реалии» со ссылкой на неназванного сотрудника одного из местных провайдеров.

Собеседник издания отметил, что интернет-провайдеров не включили в список критически важных структур. В результате из-за нехватки бензина и продолжительных отключений электричества они скоро не смогут выполнять свои обязательства перед пользователями.

Несмотря на все сложности с покупкой топлива, россияне, как это довольно часто бывает, пытаются иронизировать над сложившейся ситуацией. Они поют песни про бензин, комментируют новости о бензиновом кризисе в стиле Бродского и переозвучивают популярные фильмы.

Телеграм-канал «Говорит НеМосква» опубликовал целую подборку таких роликов, в которых пользователи в шутку винят в топливном кризисе VPN (намекая на то, что именно в этих сервисах власти РФ видят корень проблем в любой ситуации) и называют канистру главным модным аксессуаром этого лета. А также переосмысляют само слово «заправиться».

Несмотря на все эти шутки, ситуация с нехваткой топлива в России постепенно приближается к критической. Если вас тоже затронул бензиновый кризис, расскажите «Медузе», как изменилась ваша привычная жизнь.

Как развивался бензиновый кризис

Хроника топливного кризиса. За месяц он охватил почти всю Россию. Вот как развивались события От запрета на продажу бензина в аннексированном Крыму до простоя мусоровозов в Забайкалье

Как развивался бензиновый кризис

Хроника топливного кризиса. За месяц он охватил почти всю Россию. Вот как развивались события От запрета на продажу бензина в аннексированном Крыму до простоя мусоровозов в Забайкалье

«Медуза»