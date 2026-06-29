Дефицит топлива в России заметил даже Путин. Но он и близко не представляет, что об этом рассказывают в соцсетях Очереди длиной в 18 часов, биотуалеты вдоль трасс, доставка на дом — и другие истории россиян о том, как они добывают бензин
Топливный кризис в России, возникший из-за регулярных атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, с каждым днем становится все серьезней. Нехватка бензина или резкий рост спроса на него в ожидании более серьезного дефицита наблюдаются практически по всей стране. Проблемы с топливом накануне признал даже Владимир Путин. Хотя добавил, что дефицит бензина в России «не критический». Власти 26 регионов уже ввели ограничения на продажу топлива, но пока эти меры никак не помогают в борьбе с кризисом. Очереди на заправках продолжают расти, а россияне массово жалуются в соцсетях на то, что не могут заправить автомобиль. «Медуза» собрала наиболее яркие реакции пользователей соцсетей на ситуацию с нехваткой бензина в России.
Осторожно! В некоторых роликах есть мат.
На прошлой неделе резко выросло количество жалоб на нехватку топлива в Сибири. Это связано с ограничениями на продажу топлива, которые власти нескольких областей — Иркутской, Омской и Новосибирской — ввели 23 июня. Лимиты на один автомобиль варьируются в зависимости от региона.
Судя по всему, сложнее всего ситуация в Иркутске: 28 июня губернатор области Игорь Кобзев объявил о введении в регионе режима повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации из-за нехватки бензина. Очереди на местных АЗС начали патрулировать сотрудники МВД и Росгвардии. На следующий день полиция сообщила, что составила четыре протокола на местных жителей, которые перепродавали бензин по завышенным ценам.
Местные жители публикуют в инстаграме видеоролики, на которых видны длинные очереди на заправки. Одна из пользовательниц пожаловалась, что доехала от Иркутска до Ангарска (это около 50 километров), но так и не смогла заправить автомобиль.
Люди стоят в очередях ночами, и все равно не всем удается купить топливо. В местном телеграм-чате «Где залить? | Иркутск» участники выкладывают видеоролики с АЗС, где висят объявления об отсутствии любого топлива. Некоторые водители рассказывают, что провели в очереди около 18 часов, прежде чем им удалось заправиться. Они также делятся советами, как подготовиться к поездке за бензином.
В конце прошлой недели мэр Иркутска Руслан Болотов заявил, что в районе АЗС будут установлены биотуалеты, чтобы снизить неудобства для водителей, ожидающих в очередях. Он также добавил, что проблем с дизельным топливом в городе нет, а вот бензин доступен только у одной сети. По словам местных жителей, биотуалеты также появились вдоль некоторых трасс, где наблюдаются наиболее длинные очереди.
В местных телеграм-каналах также пишут, что в Иркутске организовали доставку бензина на дом. Это позволяет жителям не тратить время в очередях. Однако за такую услугу приходится переплачивать примерно в два раза.
О больших очередях на заправках (или полном отсутствии топлива на АЗС) сообщают жители Уфы, Ижевска, Екатеринбурга, Краснодара, Калининграда и множества других городов. Некоторые из опубликованных роликов весьма эмоциональные.
Жительница Ростова-на-Дону рассказывает, что на четырех заправках было только дизельное топливо. После трех часов поиска ей удалось встать в очередь на одной из АЗС, но после часового ожидания выяснилось, что бензин закончился. Позже ей все-таки удалось заправить автомобиль.
В ролике из Ивановской области пользователь инстаграма проезжает вдоль очереди, в которой насчитывается около 150 автомобилей. Он задается вопросом, почему люди предпочитают ссориться друг с другом, вместо того, чтобы разобраться, из-за чего именно возникли такие проблемы. В комментариях отмечают, что в самом Иваново ситуация с бензином не лучше.
Издание «Фортанга» 26 июня сообщило, что в Ингушетии приостановили работу часть заправок «Роснефти» и еще нескольких других компаний. За день до этого «Верстка» писала, что это один из пяти российских регионов, которые топливный кризис пока не затронул.
Украинский телеграм-канал Exilenova+ опубликовал несколько роликов из разных городов России, в том числе из Москвы, где жители также жалуются на отсутствие бензина и длинные очереди на заправках. Некоторым из них купить топливо так и не удалось.
В одном из таких роликов жительница Новосибирска (где сегодня на некоторых заправках приостановили продажу бензина физлицам) также обращает внимание на то, что топливный кризис ударит по логистике в стране.
Жители аннексированного Крыма, где перебои с топливом начались еще в конце мая, в скором времени могут столкнуться с новой проблемой — отключением интернета. Об этом пишет издание «Крым.Реалии» со ссылкой на неназванного сотрудника одного из местных провайдеров.
Собеседник издания отметил, что интернет-провайдеров не включили в список критически важных структур. В результате из-за нехватки бензина и продолжительных отключений электричества они скоро не смогут выполнять свои обязательства перед пользователями.
Несмотря на все сложности с покупкой топлива, россияне, как это довольно часто бывает, пытаются иронизировать над сложившейся ситуацией. Они поют песни про бензин, комментируют новости о бензиновом кризисе в стиле Бродского и переозвучивают популярные фильмы.
Телеграм-канал «Говорит НеМосква» опубликовал целую подборку таких роликов, в которых пользователи в шутку винят в топливном кризисе VPN (намекая на то, что именно в этих сервисах власти РФ видят корень проблем в любой ситуации) и называют канистру главным модным аксессуаром этого лета. А также переосмысляют само слово «заправиться».
Несмотря на все эти шутки, ситуация с нехваткой топлива в России постепенно приближается к критической. Если вас тоже затронул бензиновый кризис, расскажите «Медузе», как изменилась ваша привычная жизнь.