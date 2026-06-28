В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за бензинового кризиса. Очереди на заправках будут патрулировать МВД и Росгвардия

В Иркутской области введен режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации в связи с бензиновым кризисом, объявил глава региона Игорь Кобзев.

Губернатор рекомендовал региональному управлению МВД и управлению Росгвардии «обеспечить соблюдение общественного порядка в очередях». Он отметил, что нужно предупреждать и пресекать попытки продажи топлива, «идущие вразрез с законом». Кроме этого, необходимо организовать патрулирование места продажи горюче-смазочных материалов.

На заправках сети «Роснефть» продажу топлива водителям ограничили до 50 литров в сутки на один автомобиль. Другие АЗС могут устанавливать ограничение меньше этого объема, заявил Кобзев.

Кроме того, в Иркутской области введен запрет на продажу бензина в любые емкости — отпускать его можно только в баки автомобилей.

Бензиновый кризис, охвативший уже большинство регионов России, добрался и до Сибири. Об ограничениях на отдельных заправках жители рассказывали еще в 20-х числах июня, а 22-го глава Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что лично убедился в этом, отметив, что перебои наблюдаются по всей стране. Дефицит бензина привел к повышению цен на проезд в Иркутске — с 1 июля стоимость проезда будет составлять 45 рублей.

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