В Новосибирской области некоторые АЗС приостановили продажу топлива

Несколько заправок в Новосибирской области приостановили продажу топлива физическим лицам. Об этом сообщает NGS со ссылкой на слова исполняющего обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Дениса Рягузова.

По словам чиновника, на отдельных АЗС бензин можно получить только по долгосрочным контрактам, а также муниципальным и государственным заказам. «В районах Новосибирской области, где нет присутствия „Газпромнефти“, в ручном режиме решаем вопрос для обеспечения топливом населения», — сказал Рягузов. Также он добавил, что в самом Новосибирске проблем с бензином нет.

Рягузов не уточнил, о каких конкретно заправках идет речь. Также неизвестно, когда можно ожидать возобновления продажи топлива в обычном режиме.

Глава региона Андрей Травников на совещании по ситуации с топливом отметил, что для Новосибирской области это не новые трудности.

«С подобными ситуациями сталкивались и в предыдущие годы в период ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, когда поставки были сокращены. Научились работать в ручном режиме, в таком режиме и продолжаем», — цитирует его слова NGS.

23 июня губернатор Травников объявил о введении ограничений на продажу топлива в области. Правительство региона рекомендовало продавать не более 40 литров бензина и 200 литров дизельного топлива на АЗС, которые находятся на трассах. На других заправках установили лимит в 40 и 80 литров соответственно. Продажа топлива в другие емкости ограничена 10 литрами.

Топливный кризис в России продолжается уже больше месяца. Проблем с доступностью бензина затрагивает большинство регионов России, в том числе и Сибирь. В Иркутской области глава региона Игорь Кобзев ввел 28 июня режим повышенной готовности, чтобы справиться с кризисом. В результате очереди на АЗС (ожидание в них уже достигает 18 часов) начали патрулировать сотрудники МВД и Росгвардии.

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