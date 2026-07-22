Bloomberg: Кремль передумал возвращать Украине часть оккупированных территорий, так как договоренности Анкориджа сорваны

Россия больше не планирует возвращать Украине часть оккупированных территорий в рамках возможной сделки о прекращении войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По словам собеседников издания, Владимир Путин по-прежнему намерен установить полный контроль над Донбассом, а захваченные части приграничных Сумской и Харьковской областей оставить за Россией и сделать их «буферными зонами».

Путин отказался от каких-либо территориальных уступок из-за того, что в Кремле теперь считают сорванными неформальные договоренности, которые были достигнуты во время саммита президентов РФ и США в Анкоридже в августе 2025 года.

Два источника издания рассказали, что Россия готова вернуться к переговорам после того, как полностью захватит Донецкую область. Минобороны РФ заверило Путина, что сможет достичь этого к концу 2026 года. Собеседник Bloomberg, близкий к Минобороны, отметил, что многие российские военные считают такой график нереалистичным. По их оценке, полностью взять Донбасс под контроль можно только в течение 2027 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на запрос Bloomberg о комментарии не ответил.

Bloomberg отмечает, что Кремль ужесточил свою позицию на фоне эскалации ударов Украины вглубь России, в том числе по Москве и НПЗ, а также того, что президент США Дональд Трамп поддержал новый законопроект о санкциях, инициатором которого был сенатор Линдси Грэм.

В июне госсекретарь США Марко Рубио говорил, что во время саммита на Аляске обсуждались лишь предложения о завершении войны России с Украиной, но никаких соглашений достигнуто не было. В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что если США выдвинули предложения по урегулированию, а Россия с ними согласилась, то нельзя говорить, «что соглашения не было».

Путин говорил, что в Анкоридже обсуждались «компромиссы и определенные возможности»: «В Анкоридже действительно не было никаких договоренностей (…) Дух Анкориджа, хотя и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей».

В начале июля Reuters сообщил, что Путин отвергает предложения о мирных переговорах с Украиной и, скорее всего, пойдет на эскалацию конфликта. По данным агентства, усиление ударов Украины по российским НПЗ лишь укрепило решимость Путина продолжать боевые действия.

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