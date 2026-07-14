WSJ: новая версия законопроекта о санкциях США против РФ предусматривает пошлины до 100% для крупнейших покупателей российских нефти и газа

Обновленный законопроект о санкциях, одним из авторов которого был умерший несколько дней назад сенатор Линдси Грэм, позволит президенту США вводить пошлины до 100% против пяти крупнейших покупателей российских нефти и природного газа, прежде всего — Китая и Индии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно документу, пошлины могут быть введены как для стран, так и против частных лиц, которые содействуют поставкам российских энергоносителей. Решение о введение пошлин будет приниматься исключительно президентом США.

Reuters уточняет, что пятью крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан, российского природного газа — Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. При этом новая редакция законопроекта предусматривает исключение для стран, которые импортируют менее 15% потребляемого ими российского природного газа и которые предпринимают значительные шаги по сокращению этого импорта. Это может освободить от пошлин Японию, Францию, Венгрию и Бельгию.

Законопроект также предусматривает санкции в отношении российских оборонных, энергетических и финансовых организаций, и теневого флота России.

Если законопроект будет принят, то это будет первый случай, когда Конгресс разрешит использовать пошлины в качестве геополитического оружия — ранее они использовались как инструмент борьбы с недобросовестной торговой политикой, отмечают опрошенные The Wall Street Journal аналитики.

Reuters называет новую версию законопроекта о санкциях «смягченной». В первоначальной версии, которая была представлена в апреле 2025 года, он предусматривал введение пошлин в размере 500% на импорт в США из стран, покупающих российские нефть и газ.

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