Алиев рассказал о тайной встрече представителей России и Германии в Азербайджане, где обсуждалось завершение войны
Президент Азербайджана Ильхам Алиев косвенно подтвердил факт возможной встречи влиятельных представителей России и Германии в Баку для обсуждения окончания российской-украинской войны.
На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Алиев рассказал, что 12 июля в Азербайджан приехали бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек и бывший глава Ведомства федерального канцлера Рональд Пофалла — а также бывший премьер-министр РФ Виктор Зубков и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
Зубков улетел 13 июля, остальные политики — днем позже, отметил Алиев. Он подчеркнул, что у него нет информации, были ли между ними контакты.
«Наша территория была использована без нашего уведомления […] Если эта встреча может способствовать окончанию войны между Россией и Украиной, мы можем только приветствовать это», — заявил он.
О возможной встрече представителей Германии и России в Баку 16 июля сообщили немецкое издание Die Zeit и телеканал RBB. По данным журналистов, контакты осуществлялись по линии бывшего форума «Петербургский диалог», который официально был прекращен после начала российско-украинской войны.