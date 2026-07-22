Война 1610-й день. ВСУ вновь атакуют склады Wildberries. Зеленский: «Это логистические центры, задействованные в обеспечении российской армии»

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

ВСУ бьют по Wildberries. Это напрямую касается десятков тысяч россиян: не только сотрудников маркетплейса, но и малых предпринимателей, которые зарабатывают с помощью Wildberries, — и их близких. Что вы думаете об этих событиях? Если склады используются для обеспечения российской армии, это «законные цели»? Вы считаете удары по таким объектам обоснованным возмездием за те колоссальные потери, которые понесла Украина из-за российской агрессии? Или в этой ситуации Украине будет сложнее говорить, что она ведет «справедливую войну»? Если удары затронули лично вас, поделитесь своей историей.

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Россия

Украинские военные сегодня утром атаковали дронами склады Wildberries в Краснодаре и в Невинномысске в Ставропольском крае.

Краснодар Supernova+

В результате атак на складах начались сильные пожары. В Краснодаре, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, от полученных ранений в больнице умерла девушка, еще три человека госпитализированы, шестеро получили легкие ранения. В Невинномысске пострадали пять человек, госпитализация им не потребовалась.

Роспотребнадзор Краснодарского края призвал жителей не находиться на открытом воздухе, а при необходимости выйти на улицу использовать маски и респираторы.

Дым от пожаров растянулся на десятки километров. Как обращает внимание «Агентство», к вечеру он, вероятно, дойдет до черноморского побережья — в том числе, до дворца Владимира Путина на мысе Идокопас в Геленджике.

Утром оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале опубликовал видео пожара на складе, что привлекло внимание журналистов, так как официальные органы крайне редко выкладывают визуальные подтверждения последствий украинских атак (а рядовых россиян за это преследуют). Уже через полчаса запись удалили.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаки, заявил, что удары были нанесены по «логистическим центрам, задействованным в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением».

«Мир необходим, и Украина представила российской стороне все предложения. Нужно заставить перейти к дипломатии», — отметил президент Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга никак не комментировал новые удары по складам Wildberries. После предыдущих ударов, произошедших в воскресенье, комментарии из Кремля последовали лишь три дня спустя — тогда Песков заявил, что «ситуация непростая» из-за убытков, которые несут маркетплейс и частные предприниматели, чьи товары сгорели на складе, и что правительство «занимается этим вопросом».

Владимир Путин сегодня утром провел совещание с правительством по экономическим вопросам. В его публичной части удары по складам Wildberries не упоминались. При этом президент РФ заверил, что с экономикой России все в порядке, несмотря на то, что Украина наносит удары уже не только по нефтеперерабатывающим заводам, но и по «некоторым другим секторам».

Сразу же в начале нашего совещания отмечу, что состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей, устойчиво, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах.

Вот как выглядят последствия ударов

Украина второй раз за неделю атаковала склады Wildberries. На Кубани и Ставрополье — масштабные пожары Фотографии и видео

Вот как выглядят последствия ударов

Украина второй раз за неделю атаковала склады Wildberries. На Кубани и Ставрополье — масштабные пожары Фотографии и видео

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Ярослав (Московская область). по складам WB для меня и моего окружения становятся лишним подтверждением того, что происходящее так или иначе касается каждого. По работе наша компания поставляет товары на эти склады, и это серьезный удар по экономике фирмы. Люди, мягко говоря, в шоке от происходящего, недавно коллеги ездили в отпуск и одним из главных плюсов нахождения в другой стране считали тишину по ночам, когда не просыпаешься от звуков БПЛА или средств борьбы с ними.

Что же касается меня, глядя на происходящее, я думаю о двух вещах. Первое — это, конечно, эмиграция. Даже с отсутствием квалификации и профессиональных навыков, позволяющих свободно переехать, — невозможно продолжать жить в постоянном ощущении: «Завтра может произойти что угодно. Дроны, возможная мобилизация, изменение в налоговой сфере, блокировки, запреты…» Ситуация не стабилизируется, рамки сжимаются, единственное, что ясно — лучше в ближайшее время не будет.

А второе, наверное, даже больше удручает. Ни президенту РФ, ни президенту Украины нет никакого дела до «мира». Политические цели, амбиции, один «объединяет земли русские», другой «мы боремся за наш дом» — результатом становится только гибель людей, разрушение созданного ранее, и миллиарды долларов заработанные на «помощи» каждой из сторон.

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О чем мы писали накануне

Война 1609-й день. Кремль спустя три дня впервые прокомментировал удары по складам Wildberries: «Действительно, ситуация непростая»

О чем мы писали накануне

Война 1609-й день. Кремль спустя три дня впервые прокомментировал удары по складам Wildberries: «Действительно, ситуация непростая»

«Медуза»